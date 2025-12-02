攝影暨影片創作賽 頒獎

由基隆市政府主辦的第八屆攝影暨影片創作比賽日前舉行頒獎典禮（見圖），市府綜合發展處處長陳瑋表示，今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像書寫屬於自己的故事，呈現基隆獨特的城市印記。

基隆是一座由無數道路串起回憶與情感的城市，處長陳瑋表示，透過比賽的舉辦，市府希望提升「媒體近用」的可及性，鼓勵更多市民以影像參與公共討論，培養觀看城市的能力，並讓不同世代都能用自己的方式記錄基隆。使每一條路都是一段旅程，而每一次按下快門，都是為城市寫下新的篇章；優秀作品即日起至17日在文化中心展出。