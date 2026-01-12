攝狼出沒! 男偷拍裙底當場被抓 手機藏600多張"偷拍照"

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

偷拍被當場抓包！台北中山商圈，假日相當熱鬧，昨天（11日）下午，有一名男子趁著人潮眾多時，偷拍女生裙底風光，結果當場被發現，報警處理，警方到場一查，發現嫌犯的手機裡，竟然有高達600多張的偷拍照，但嫌犯否認犯案，辯稱是"不小心誤觸"，但他的犯罪行為，已經都被監視器拍了下來。

熱鬧的中山商圈百貨前，只見身穿黑色外套的男子，突然被員警團團圍住，原來他剛剛涉嫌偷拍！

被害人友人想錄影，沒想到嫌犯還叫人"不要拍"，影片一出，也讓網友開嗆"偷拍別人還敢叫別人不要拍"。





原來嫌犯鎖定短裙女孩，囂張偷拍裙底風光，結果當場被抓包。

事發在11號下午四點多，中山捷運站外商圈，一名31歲杜姓男子，趁商圈假日人潮多、人擠人，透過"手提袋"作掩護，用手機偷拍裙底，警方到場一查，發現他的手機竟然多達600多張偷拍照，不過他否認犯案，辯稱是"不小心誤觸"，但員警一調監視器，偷拍動作清清楚楚。





據了解，嫌犯已經不是第一次偷拍，這一回罪證確鑿還否認犯行，接下來就看他怎麼跟法官交代清楚。





