攝護腺拉開手術 保住55歲男性福

林才揚醫師表示，攝護腺拉開手術侵入性低，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能。



（記者蔡清欽攝）

▲林才揚醫師表示，攝護腺拉開手術侵入性低，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能。



（記者蔡清欽攝）

55歲陳姓男子長期飽受解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，嘗試過許多攝護腺肥大的保健食品，但效果不彰，輾轉到奇美醫院就醫，檢查確診為攝護腺肥大，且體積約50cc比正常大一倍，經決定接受「攝護腺拉開手術」，術後明顯感受到排尿更順暢、乾淨，不再受藥物副作用困擾，也保住「性」福。

廣告 廣告

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，良性攝護腺肥大是中老年男性中常見的疾病，尤其在50歲的男性中，超過一半以上會面臨此困擾，其發生率隨年齡增加而上升，為減少傳統手術帶來的風險與副作用，奇美醫院引進「攝護腺拉開手術」微創技術，無需切除攝護腺組織，僅需在門診或靜脈麻醉下，植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能，成為高齡與高風險者的治療新選擇。

林才揚說明，對於出現尿滯留、反覆性泌尿道感染、膀胱結石、反覆大量血尿、腎功能不全或溢流性尿失禁者，手術治療通常被視為有效的選項。然而，藥物與手術治療都可能帶來副作用，尤其是在射精與性功能方面，對病人生活品質造成二次打擊。因此，治療選擇必須仔細考量病人的症狀、身體狀況與相關風險。隨著人口老化的加劇，許多患有多重共病症的病人並不適合接受手術治療，這突顯了尋找替代療法的必要性。

他說，攝護腺拉開手術是一種不切除攝護腺組織的微創手術，透過植入永久性的經攝護腺裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，從而形成較寬的尿道通道，改善排尿流速。整個過程僅需靜脈麻醉，約10至30分鐘即可完成，術後可較快恢復日常生活。此手術適合希望保留性功能、攝護腺體積中等（約30至80毫升）、對藥物治療效果不滿意但又不願接受傳統手術者的男性病人，也適合無法停用抗凝血藥或有高出血風險的族群。

林才揚強調，攝護腺拉開手術讓良性前列腺肥大病人有了「介於藥物與傳統手術之間」的新選擇，不僅能有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，特別適合有共病或不願接受更侵入性手術的族群。也提醒民眾，若出現頻尿、夜尿或排尿困難等攝護腺肥大症狀，應盡早就醫，由專業醫師依個別狀況提供最適合的治療建議。同時，男性更應養成習慣，定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防並掌握最佳治療時機。