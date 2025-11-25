攝護腺拉開手術 排尿變順暢
記者汪惠松∕台南報導
55歲陳男長期為解尿不乾淨、用力解尿及尿流速極慢等下泌尿道問題困擾，嘗試攝護腺肥大保健食品效果不彰。經檢查確診攝護腺肥大，開立藥物服用出現逆行性射精和鼻塞等，調整藥物未果，接受攝護腺拉開錨釘裝置手術後排尿順暢、乾淨，不再受藥物副作用困擾。
奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，良性攝護腺肥大（良性前列腺肥大）是中老年男性中常見疾病，尤其在50歲男性中超過一半以上會面臨此困擾，且其發生率隨年齡增加而上升。
為減少傳統手術帶來的風險與副作用，奇美醫引進「攝護腺拉開手術」微創技術，無需切除攝護腺組織，僅需在門診或靜脈麻醉下，植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能，成為高齡與高風險者治療新選擇。
林才揚說，對於出現尿滯留、反覆性泌尿道感染、膀胱結石、反覆大量血尿、腎功能不全或溢流性尿失禁者，手術治療通常被視為有效的選項。然而，藥物與手術治療都可能帶來副作用，尤其是在射精與性功能方面，對病人生活品質造成二次打擊。因此治療選擇必須仔細考量病人的症狀、身體狀況與相關風險。
他說，攝護腺拉開手術是一種不切除攝護腺組織的微創手術，適合希望保留性功能、攝護腺體積中等（約30～80毫升）、對藥物治療效果不滿意但又不願接受傳統手術的男性病人，也適合無法停用抗凝血藥或有高出血風險的族群。
林才揚強調，攝護腺拉開手術讓良性前列腺肥大病人有了介於藥物與傳統手術間的新選擇，除能有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，特別適合有共病或不願接受更侵入性手術的族群。也提醒民眾若出現頻尿、夜尿或排尿困難等攝護腺肥大症狀，應盡早就醫由專業醫師依個別狀況提供最適合的治療建議。
