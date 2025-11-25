攝護腺拉開術不切除組織 植入永久性裝置改善排尿
記者汪惠松／台南報導
55歲陳男長期為解尿不乾淨、用力解尿及尿流速極慢等下泌尿道問題困擾，嘗試攝護腺肥大保健食品效果不彰。經檢查確診攝護腺肥大，開立藥物服用出現逆行性射精和鼻塞等，調整藥物未果，接受攝護腺拉開錨釘裝置手術後排尿順暢、乾淨，不再受藥物副作用困擾。
奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，良性攝護腺肥大（良性前列腺肥大）是中老年男性中常見疾病，尤其在50歲男性中超過一半以上會面臨此困擾，且其發生率隨年齡增加而上升。
為減少傳統手術帶來的風險與副作用，奇美醫引進「攝護腺拉開手術」微創技術，無需切除攝護腺組織，僅需在門診或靜脈麻醉下，植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能，成為高齡與高風險者治療新選擇。
林才揚說，對於出現尿滯留、反覆性泌尿道感染、膀胱結石、反覆大量血尿、腎功能不全或溢流性尿失禁者，手術治療通常被視為有效的選項。然而，藥物與手術治療都可能帶來副作用，尤其是在射精與性功能方面，對病人生活品質造成二次打擊。因此治療選擇必須仔細考量病人的症狀、身體狀況與相關風險。
他說，攝護腺拉開手術是一種不切除攝護腺組織的微創手術，適合希望保留性功能、攝護腺體積中等（約30～80毫升）、對藥物治療效果不滿意但又不願接受傳統手術的男性病人，也適合無法停用抗凝血藥或有高出血風險的族群。
林才揚強調，攝護腺拉開手術讓良性前列腺肥大病人有了介於藥物與傳統手術間的新選擇，除能有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，特別適合有共病或不願接受更侵入性手術的族群。也提醒民眾若出現頻尿、夜尿或排尿困難等攝護腺肥大症狀，應盡早就醫由專業醫師依個別狀況提供最適合的治療建議。
其他人也在看
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 2 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 6 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 7 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 7 小時前
台人1年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險
國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 7 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 22 小時前
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 1 天前