攝護腺指數飆18.5 大馬男來台達文西手術康復

馬來西亞鍾姓男子術後回診檢查，並接受衛教。

（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

59歲馬來西亞華人鍾姓男子健檢時發現前列腺（攝護腺）指數高達18.5，罹患攝護腺癌第2期。鍾男希望自費接受微創達文西手術治療，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院等待醫師手術排程，他希望能盡快治療，決定到台灣童綜合醫院泌尿科接受治療，包含手術及出院後追蹤，在台灣停留3週便返回大馬，重拾日常生活。

鍾姓男子指出，與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣童綜合醫院進行檢查，經詳細檢查後由歐宴泉執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第2天更可自由走動，出院後回診檢查也都恢復良好。

鍾男表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高，到最後確認罹癌，每日都很煎熬，若在馬來西亞進行手術也不知道要等到何時，因此才會毅然地決定到台灣治療。

歐宴泉指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，但在早期卻因為沒有明顯症狀，所以容易被社會大眾忽視，這使得許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，這凸顯了為何篩檢顯得尤為重要。

鍾男罹患攝護腺癌來台進行達文西手術，術後恢復良好，第2天更可下床自由走動。

歐宴泉說，早期攝護腺癌患者的10年存活率超過9成，但目前在台灣，高達3成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急；因此呼籲50歲以上男性務必接受1次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，盡速將PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。