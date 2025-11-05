攝護腺水蒸氣消融術 15分鐘排憂解難

謝宜珈醫師表示，男性若出現排尿遲緩、夜尿頻繁或無法排空膀胱等症狀，應及早就醫檢查與治療，別讓攝護腺問題影響日常與健康。（記者蔡清欽攝）

▲謝宜珈醫師表示，男性若出現排尿遲緩、夜尿頻繁或無法排空膀胱等症狀，應及早就醫檢查與治療，別讓攝護腺問題影響日常與健康。（記者蔡清欽攝）

66歲林先生因排尿不順、解尿不乾淨，長期服用攝護腺肥大藥物，卻很快出現性功能衰退的副作用，因他有性事需求，在門診中苦惱地詢問：「有沒有其他替代性的治療方式？」經進行15分鐘的門診自費手術「水蒸氣消融術」，術後解決了排尿與性功能。

成大醫院泌尿部醫師謝宜珈指出，良性攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，隨著年齡增加，攝護腺體積會逐漸變大，壓迫尿道導致排尿困難、頻尿、夜尿及膀胱排空不全等症狀。輕度或中度攝護腺肥大可採取藥物治療，但若效果不佳，則需考慮手術介入。傳統手術如經尿道攝護腺刮除術或雷射手術，雖能改善症狀，但可能伴隨術中出血、術後短期膀胱刺激性症狀、逆行性射精及性功能影響等副作用。

廣告 廣告

謝宜珈說明，水蒸氣消融術是一種近年發展的微創攝護腺治療技術，利用內視鏡將水蒸氣經尿道注入攝護腺，數秒即可完成一次注射，通常僅需注射4至6針，水蒸氣能使增生的攝護腺細胞壞死並自然吸收，達到縮小體積、改善排尿的效果。

手術後因局部腫脹，患者需留置導尿管約一週，待腫脹緩解後移除。與傳統手術不同的是，水蒸氣消融術並未直接刮除或汽化組織，因此症狀改善通常於術後1至4週內逐步顯現。

攝護腺水蒸氣消融術優點包括，手術及麻醉時間短、出血少；術後當天即可返家，無需住院；大幅降低勃起障礙與逆行性射精的風險；效果穩定持久，4年追蹤的再治療率僅約4.0%~4.4%。適合族群：攝護腺體積約30～80cc的患者；重視性功能保留者；不適合長時間麻醉或傳統手術的多重慢性病患者。