攝護腺用藥開給女患者？藥師解密：可治「雄性禿」

藥師洪正憲日前在調劑時，發現一張處方箋上的女性患者使用「適尿通」，讓他忍不住愣了一下。適尿通明明是治療男性攝護腺肥大的用藥，怎麼會開給女性？仔細查看診斷後才發現，原來是用來治療雄性禿。

藥師洪正憲日前在調劑時，發現一張處方箋上的女性患者使用「適尿通」，讓他忍不住愣了一下。（示意圖／Pixabay）

洪正憲指出，適尿通的學名是Dutasteride，屬於5-α還原酶抑制劑，主要作用是抑制體內睪固酮轉化為雙氫睪固酮。雙氫睪固酮是一種強效雄性激素，在男性體內與攝護腺肥大和雄性禿有密切關係。

洪正憲說明，適尿通被核准用於治療攝護腺肥大，能夠幫助縮小攝護腺體積，減少尿流阻塞問題。由於適尿通能夠有效抑制雙氫睪固酮，同時也被應用於雄性禿的治療。

廣告 廣告

甚至有研究指出，因為Dutasteride能同時抑制第一型與第二型的5-α還原酶，比起另一種常用的藥物柔沛，其抑制效果更廣泛且強效，在控制掉髮方面可能有良好的效果。

在治療攝護腺肥大時，Dutasteride的建議劑量為每日0.5毫克，長期使用以維持效果。而在治療雄性禿時，目前一般建議的劑量仍是0.5毫克，每日一次，但根據個人體質及醫師建議，可能會有所調整。由於頭髮的生長週期較長，使用Dutasteride可能需要數個月至一年才能觀察到明顯的改善效果。

洪正憲提醒，由於Dutasteride會降低雙氫睪固酮，可能會造成性慾降低或者性功能障礙，女性使用則可能有經期改變的問題。另外要強調的是懷孕婦女或備孕是禁用的。適尿通用於雄性禿，目前仍是仿單許可外使用，請在醫師監督下確保使用的安全性與適合度。如有副作用或不適，應儘早與醫師或藥師討論，並且評估是否繼續治療。

延伸閱讀

曾料中大牌樓倒塌！南鯤鯓王爺允筊 新年吉祥字「旺」

新曆年噴發！這3檔開盤就刷一排紅燈 直接鎖死

金主愛陪同金正恩前往錦繡山太陽宮謁陵 南韓智庫：接班意味濃厚