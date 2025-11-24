攝護腺癌合併骨轉移痛到無法入睡 一週治療擺脫嗎啡

病患伉儷寫信感謝郭主任。





罹患攝護腺癌合併全身骨轉移的78歲男性病患，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡。求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科郭于誠主任，經醫病溝通，使用放射線治療與癌症深層熱治療後，經過三個月，現在不需再靠嗎啡止痛，而且，原本病患必須坐輪椅看診，現在不需要家屬攙扶，可以自己走進診間。

放射腫瘤科郭于誠主任表示，患者在3年前診斷罹患攝護腺癌後於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定。然而在三年後因全身劇痛而被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭、甚至因為侵犯膀胱與輸尿管接口處而導致左側腎水腫。

廣告 廣告

儘管使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化，家人說，「幾乎要放棄，甚至做好準備。」今年7月初求診放射腫瘤科郭于誠主任，經醫師評估後，判定患者的癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛、提升生活品質。

患者說，在接受治療三天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，一週後可以下床走路，兩週後可以自己上下樓梯，不僅親朋好友看到都覺得不可思議，家人也可以好好睡覺，一直懸著的壓力也終於獲得釋放，覺得太不可思議，特別寫信感謝郭主任。

放射腫瘤科郭于誠主任指出，嗎啡抑制癌症疼痛的原理是透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但是嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，因此在臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展而必須漸漸提高嗎啡的用量來達到相同的止痛效果，但也因此會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾；癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。

放射腫瘤科郭于誠主任說明，臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人就有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用，生活品質也因此獲得改善。



更多新聞推薦

● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉