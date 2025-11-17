攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！

台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。

男性民眾若出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫。（圖／Photo AC）

根據衛福部113年死因統計資料，攝護腺癌在台灣男性癌症死亡率排名第6位，該年死亡人數達1897人，標準化死亡率為每10萬人7.8人。這種癌症好發於60歲以上的年長者，例如高齡82歲的美國前總統拜登（Joe Biden）今年5月就被診斷出攝護腺癌，目前正接受治療中。

國健署表示，攝護腺癌的發生與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等。為降低罹癌風險，建議民眾應避免吸菸、保持規律運動、多攝取蔬果，維持良好的生活習慣。特別是當男性出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀時，切勿輕忽，應及時就醫，由專業醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治機會。

今天病逝的血液腫瘤權威陳耀昌醫師，也曾在64歲時確診攝護腺癌。(圖/翻攝自台大醫院官網)

值得關注的是，國際研究指出，前列腺特異抗原（PSA）檢測尚無充分證據顯示可有效降低攝護腺癌死亡率。反而可能因過度診斷與治療，導致患者出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用，影響生活品質。美國預防服務工作組（U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師充分討論後，了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；而70歲以上男性則不建議進行篩檢。

