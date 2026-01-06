攝護腺癌根治性切除併清除骨盆腔淋巴結 復原佳

59歲鍾先生為馬來西亞人，健康檢查時發現攝護腺指數高達18.5，醫師表示可能因發炎導致指數飆高，故服用藥物三周後再次進行檢查，但指數僅下降到14.5，因此進一步安排MRI與細胞切片等檢查，最後確認是罹患攝護腺癌第二期。鍾先生希望接受微創達文西手術治療，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院還需要等待醫師手術排程，鍾先生與家人非常焦急並希望能儘快治療，經由認識的醫師建議下，決定到台灣童綜合醫院泌尿科接受治療。

廣告 廣告

鍾先生與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查；經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第二天更可自由走動，出院後回診檢查也都恢復良好。

歐宴泉院長指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，早期攝護腺癌患者的十年存活率超過九成，但目前在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加；因此呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。