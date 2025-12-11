攝護腺癌治療新方向！醫師談「局部治療」與海福刀的臨床應用
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】攝護腺癌常被當「老人病」、容易被忽視，且過去患者術後可能面臨尿失禁、性功能障礙等問題。林口長庚醫院日前舉辦「攝護腺癌聯合病友座談會」，以協助患者掌握治療新趨勢，講者之一、林口長庚醫院泌尿腫瘤科林柏宏主任指出，為兼顧患者健康和術後生活品質，攝護腺癌近年正朝「局部治療」發展，其中海福刀的應用也是座談會的討論重點之一。
攝護腺癌年輕化！「這些原因」導致確診常常已是晚期
林柏宏主任指出，攝護腺癌風險隨著年紀漸長而提高，其它危險因子包括吸菸和家族病史。診斷年齡中位數落在71到72歲，但由於飲食西化、生活形態改變，現在臨床上也看到有40至50多歲、相對較年輕的患者。
初期症狀不明顯，以及PSA檢測未納入癌症公費篩檢，且PSA可能受其他攝護腺疾病影響，導致「數值升高卻找不到癌灶」，成為早期診斷的一大挑戰。此外，男性因工作忙碌可能不易警覺症狀，或習慣忍耐不適，特別是長者一般抗拒就醫，容易延誤治療。過去超過4成患者確診時已屬局部晚期或有轉移，不過隨著健檢普及，比例已降至3成左右。
新工具加強診斷準確性 「侷限型攝護腺癌」治療目標兼顧2點
攝護腺癌診斷和局部治療新趨勢，均為本次座談會分享重點。林柏宏主任說明，為加強早期診斷，近年已有多項新工具，包括血液檢查中有綜合考量多項指標的「攝護腺健康指數（PHI）」，影像學檢查則有「多參數核磁共振（mpMRI）」，以及利用癌細胞表面蛋白做標定的「PSMA正子掃描」。至於切片檢查，也有「影像融合標靶式切片」可融合MRI與超音波影像，提升切片的準確度。
治療方面，有達文西機器手臂微創手術可進行攝護腺根除和尿道、膀胱頸的吻合，不過統計顯示，接受根除手術的患者仍有較高長期尿失禁風險。尤其「侷限型攝護腺癌」，也就是第一或第二期，腫瘤完全侷限在攝護腺內的患者，存活期相對有機會延長，因此如何兼顧腫瘤控制與生活品質，成為近年治療策略發展的重點。
何謂「局部治療」？醫解析「海福刀」於侷限型攝護腺癌治療的應用
「局部治療」的發展與診斷工具的進步密切相關，林柏宏主任說明，只要mpMRI影像和影像融合標靶式切片結果相符，且其他隨機切片未發現腫瘤，即能較為確定局部病灶範圍。目前局部治療以海福刀（HIFU）為主，原理是利用高能量超音波產生熱能、作用於癌細胞，可依攝護腺分層、分區處理，精準控制治療範圍，避免損傷括尿道括約肌、與性功能相關的神經血管等，降低對術後排尿和性功能的影響。「而現階段仍偏向全腺體治療，術後可能出現尿道狹窄、解尿困難等，未來將持續精準至半腺體或局部治療，以達到更好的功能保留。」
5旬男罹癌不願親友發現 醫：局部治療選擇考量這些
林主任分享，一位50多歲男性，健檢發現PSA異常後確診攝護腺癌。因性生活仍活躍，也希望維持原有的社交品質，患者後續選擇海福刀治療。目前病況獲控制、性功能得以保留，且體表無明顯疤痕，除定期回診追蹤外，患者反映生活沒有太大改變。「所保留的攝護腺細胞仍會分泌 PSA，數值會輕微波動、不像根除手術一樣降到無法偵測，術後會與患者溝通，避免過度焦慮。」
他也強調，部分侷限型攝護腺癌的切片與影像學結果可能不符，以及腫瘤已屬於局部侵犯性，如攝護腺惡性腫瘤第三期、已侵犯到周邊脂肪組織或儲精囊，或位置過於接近直腸等重要器官，皆須謹慎選擇局部治療，避免治療未達預期；第四期以上則相對不適合手術，醫師會依個案狀況評估，並與患者討論最適合的策略。
臨床經驗居全台前列 林口長庚積極發展攝護腺癌局部治療
林柏宏主任也提到，在海福刀局部治療領域，林口長庚目前的患者數位居全台前列，現也開始對部分局部侵犯性的患者採用海福刀治療，並與手術、放療進行比較研究，可望為未來適應症的擴大提供實證數據。院方也正朝向更精準的局部病灶治療方向發展，以累積更多個案數、進一步拓展和落實局部治療的概念。
攝護腺癌治療邁向精準化 國際專家交流海福刀「局部治療」應用經驗
