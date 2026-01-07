攝護腺癌治療趨勢 治療效果與生活品質的平衡

泌尿科吳宗憲表示：攝護腺癌若能在早期被發現並及早介入治療，多數患者的病情都能獲得良好控制，預後相對穩定。





隨著精準醫療與影像科技的快速發展，攝護腺癌治療邁向更個人化、精準化的治療及兼顧患者生活品質為策略。寶建醫院泌尿科吳宗憲醫師表示，攝護腺癌在早期往往沒有明顯症狀，很容易被忽視，許多患者在健康檢查或疾病進展後才被發現，因此，如何透過早期PSA篩檢很重要，依據腫瘤位置、風險分級與患者狀況給與合適的治療方式，近期台灣人較重視生活品質，越來越多攝護腺癌患者選擇低侵襲性且兼顧生活品質的治療方式，已成為近年臨床照護的重要課題。

70 歲男性健檢發現 PSA 異常升高 確診第二期攝護腺癌 治療後恢復穩定

過往攝護腺癌的治療方式多元，不同治療選項在疾病控制與生活品質影響上，各有其適應症與考量。吳宗憲醫師指出，部分患者在接受侵入性較高的治療後，可能會出現排尿功能或性功能方面的影響，因此在治療前進行完整評估與充分討論相當重要。

吳宗憲醫師分享，門診曾收治一名 70 多歲的退休男性，在例行健康檢查中發現 PSA 數值異常升高（約 20～30 ng/mL），經進一步影像檢查與切片病理檢查後，確診為 第二期攝護腺癌。在綜合評估腫瘤位置、病程分期及患者整體健康狀況後，該名患者選擇接受 海神刀手術治療，海神刀透過高能量聚焦的方式，能標靶定位、精準破壞攝護腺內癌變細胞並保留周圍的健康組織，降低治療後併發症。治療後，男子出現短暫且輕微的尿失禁情形，約於 2 至 3 個月內逐漸改善排尿功能並恢復穩定；後續追蹤過程中，未出現明顯影響日常生活的功能困擾。持續追蹤半年，PSA 數值呈現明顯下降趨勢約至 0.006 ng/mL以下，顯示病灶控制狀況穩定，後續仍需定期追蹤與評估。

定期監控PSA數值，提早發現攝護腺問題

吳宗憲醫師表示，攝護腺癌早期多半沒有明顯症狀，即使出現不適，也常與攝護腺肥大症狀相似，例如頻尿、夜尿、排尿不順或輕微漏尿，容易被忽略。從臨床經驗來看，攝護腺癌多發生於60至75歲男性，50歲以上族群風險明顯提高，若本身有反覆攝護腺發炎史，或具有家族病史，罹癌機率也相對較高。然而隨著民眾健康意識提升，吳醫師也指出，現行健康檢查多已納入PSA檢測，使不少患者能在尚未出現明顯症狀前就被發現，為後續治療爭取關鍵時機。

在治療策略方面，吳宗憲醫師提到，台灣目前針對攝護腺癌的治療仍以手術、放射線治療與荷爾蒙治療為主，部分低風險患者可採主動監測。然而，隨著影像導引與精準治療技術成熟，針對第一至第二期、病灶位置明確的患者，近年也出現以「局部標靶治療」為核心的新選項。

海神刀精準鎖定病灶，降低少性功能障礙風險

吳宗憲醫師說明，海神刀手術屬於高強度聚焦超音波治療，結合即時影像定位與電腦導航系統，可精準鎖定攝護腺內的癌細胞病灶進行燒灼。治療過程經由肛門進入，無需開刀，整體治療時間約1.5小時。由於治療範圍集中於病灶本身，較不影響周邊正常組織，多數患者可保留尿道括約肌與勃起功能，降低尿失禁與性功能障礙等後遺症風險。

攝護腺癌手術後 仍需持續追蹤

關於術後恢復，吳宗憲醫師提到，由於治療過程中尿道會受到影響，術後通常會放置尿管約10至14天，協助尿道重新塑形與修復，患者多在術後短時間內即能下床活動，若術後2至3天內未出現明顯血尿情形，即可評估出院返家休養。在追蹤方面，醫師指出，接受海神刀治療後，前期會每3個月追蹤一次PSA數值，持續觀察直到PSA降至最低點為止；若後續追蹤中發現PSA再次上升，則會依情況評估是否追加荷爾蒙治療或放射線治療，以確保疾病控制。

最後，吳宗憲醫師也提醒，攝護腺癌治療已逐步走向個人化與精準化，並非所有患者都適合同一種方式。也建議50歲以上男性，或具有家族史、慢性發炎等高風險因子的族群，定期接受PSA檢測與泌尿科專科評估，善用新興醫療科技，在確保療效的同時，也能為生活品質爭取更多保障。



