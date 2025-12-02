攝護腺癌確診常已晚期？專家解析PSMA精準治療新角色

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，依2018年至2022年癌症登記報告統計，台灣攝護腺癌4年新確診人數達1.4倍，發生率為台灣男性十大癌的前3名。65歲男子阿華（化名）本想在退休後享受精彩生活，結果因腰椎、骨盆刺痛，發現攝護腺長出一顆7、8公分的腫瘤，在荷爾蒙療法、化療相繼失效後，癌細胞還轉移骨頭、肺臟、肝臟等器官，在醫療團隊評估後接受攝護腺特異性膜抗原正子造影（PSMA）與相關治療，後續病況逐步獲得較好的控制。

廣告 廣告

爬山、游泳、帶著另一半出國旅遊，這是阿華在退休前所規畫的人生下半場精彩清單，不料被攝護腺癌打亂節奏，由於確診時已至晚期，術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，治療期間，作為評估攝護腺癌病況的指標之一PSA（攝護腺特異抗原）指數又起起伏伏，最後指數仍持續飆高，讓他心力交瘁，幾乎失去對抗病魔的鬥志。

癌轉移打亂退休夢 PSMA助重燃希望

阿華後來接受「PSMA正子造影」檢查，從影像檢查報告中可清楚看見，癌細胞擴散範圍極廣，有如滿天星地分布在骨頭、肺臟、肝臟等器官，是為「轉移性攝護腺癌」，並確認攝護腺癌細胞帶有PSMA抗原及癌細胞的分布，在童綜合醫院泌尿腫瘤中心團隊評估下，接受4次精準放射標靶治療後，PSA指數下降近50％，且淋巴結、骨頭、肺臟、肝臟等多處轉移狀況也明顯好轉，並大幅減輕骨頭疼痛，提高生活品質。

童敏哲總院長表示，「PSMA（攝護腺特異性膜抗原）正子造影」是一種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上。近年研究發現，超過80％的攝護腺癌細胞都具PSMA抗原，可當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的，在進行精準放射標靶前，會先透過正子掃描等檢查確認病灶是否為PSMA陽性，若PSMA陽性的話表示腫瘤具備清楚攻擊的目標，可幫助攝護腺癌患者進行後續治療策略評估，及提供監測病況的重要數據，進而為患者量身打造個人的治療計畫。

傳統療法有抗藥性 精準治療迎新曙光

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長解釋，目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，包括化學治療、新一代荷爾蒙治療以及放射標靶鐳-223，現階段也有精準治療可作為病友新選擇，若PSMA陽性表現者可使用新一代精準放射標靶治療；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物「PARP抑制劑」。但對晚期攝護腺癌患者，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後可能面臨抗藥性，以荷爾蒙療法為例，平均約可撐3年，若一、二代藥物合併使用，可能再延長一年，但仍有機率面臨復發、轉移的困境。

歐宴泉院長表示，精準放射標靶治療近年成為轉移性去勢抗性攝護腺癌的可選擇方案之一，臨床應用也逐漸增加。研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降60％、整體死亡風險降低近40％，且有將近50％的患者其PSA指數能下降超過一半，再者，亦能有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質。

精準治療還不夠 早期篩檢是關鍵

此突破性療法兼具「診斷」與「治療」的特性，先透過「氟18」、「鎵68」等診斷用同位素，配合標靶分子，可精準確認癌細胞轉移至淋巴腺、骨頭等部位，釐清風險高低，並精準診斷分期；治療部分，標靶分子會結合治療用同位素，再度鎖定癌細胞進行準確狙擊，周邊健康組織幾乎不受影響，因此副作用低，對多數既往接受多線治療的患者而言，這類療法提供另一種可考量的治療選擇。

目前國外已將精準放射標靶治療列入晚期攝護腺癌的標準治療，台灣最新版治療指引中也納入此新療法用於「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，宣告轉移性攝護腺癌正式邁入精準治療新時代。但在台灣，仍有高達30％成攝護腺癌患者確診已是晚期，增加治療難度，歐宴泉院長表示，早期攝護腺癌患者的5年存活率超過90％，建議 50 歲以上男性可與醫師討論是否進行 PSA 檢測，以了解自身風險；也期盼國健署能比照歐美國家，盡速將攝護腺癌的血液篩檢，列入公費成人癌篩項目。

【延伸閱讀】

台灣攝護腺癌晚期比例高！醫：適當治療組合有助改善疾病控制表現

攝護腺癌治療邁向精準化 國際專家交流海福刀「局部治療」應用經驗



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66986

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw