攝護腺癌確診常已晚期？專家解析PSMA精準治療新角色
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，依2018年至2022年癌症登記報告統計，台灣攝護腺癌4年新確診人數達1.4倍，發生率為台灣男性十大癌的前3名。65歲男子阿華（化名）本想在退休後享受精彩生活，結果因腰椎、骨盆刺痛，發現攝護腺長出一顆7、8公分的腫瘤，在荷爾蒙療法、化療相繼失效後，癌細胞還轉移骨頭、肺臟、肝臟等器官，在醫療團隊評估後接受攝護腺特異性膜抗原正子造影（PSMA）與相關治療，後續病況逐步獲得較好的控制。
爬山、游泳、帶著另一半出國旅遊，這是阿華在退休前所規畫的人生下半場精彩清單，不料被攝護腺癌打亂節奏，由於確診時已至晚期，術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，治療期間，作為評估攝護腺癌病況的指標之一PSA（攝護腺特異抗原）指數又起起伏伏，最後指數仍持續飆高，讓他心力交瘁，幾乎失去對抗病魔的鬥志。
癌轉移打亂退休夢 PSMA助重燃希望
阿華後來接受「PSMA正子造影」檢查，從影像檢查報告中可清楚看見，癌細胞擴散範圍極廣，有如滿天星地分布在骨頭、肺臟、肝臟等器官，是為「轉移性攝護腺癌」，並確認攝護腺癌細胞帶有PSMA抗原及癌細胞的分布，在童綜合醫院泌尿腫瘤中心團隊評估下，接受4次精準放射標靶治療後，PSA指數下降近50％，且淋巴結、骨頭、肺臟、肝臟等多處轉移狀況也明顯好轉，並大幅減輕骨頭疼痛，提高生活品質。
童敏哲總院長表示，「PSMA（攝護腺特異性膜抗原）正子造影」是一種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上。近年研究發現，超過80％的攝護腺癌細胞都具PSMA抗原，可當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的，在進行精準放射標靶前，會先透過正子掃描等檢查確認病灶是否為PSMA陽性，若PSMA陽性的話表示腫瘤具備清楚攻擊的目標，可幫助攝護腺癌患者進行後續治療策略評估，及提供監測病況的重要數據，進而為患者量身打造個人的治療計畫。
傳統療法有抗藥性 精準治療迎新曙光
中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長解釋，目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，包括化學治療、新一代荷爾蒙治療以及放射標靶鐳-223，現階段也有精準治療可作為病友新選擇，若PSMA陽性表現者可使用新一代精準放射標靶治療；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物「PARP抑制劑」。但對晚期攝護腺癌患者，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後可能面臨抗藥性，以荷爾蒙療法為例，平均約可撐3年，若一、二代藥物合併使用，可能再延長一年，但仍有機率面臨復發、轉移的困境。
歐宴泉院長表示，精準放射標靶治療近年成為轉移性去勢抗性攝護腺癌的可選擇方案之一，臨床應用也逐漸增加。研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降60％、整體死亡風險降低近40％，且有將近50％的患者其PSA指數能下降超過一半，再者，亦能有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質。
精準治療還不夠 早期篩檢是關鍵
此突破性療法兼具「診斷」與「治療」的特性，先透過「氟18」、「鎵68」等診斷用同位素，配合標靶分子，可精準確認癌細胞轉移至淋巴腺、骨頭等部位，釐清風險高低，並精準診斷分期；治療部分，標靶分子會結合治療用同位素，再度鎖定癌細胞進行準確狙擊，周邊健康組織幾乎不受影響，因此副作用低，對多數既往接受多線治療的患者而言，這類療法提供另一種可考量的治療選擇。
目前國外已將精準放射標靶治療列入晚期攝護腺癌的標準治療，台灣最新版治療指引中也納入此新療法用於「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，宣告轉移性攝護腺癌正式邁入精準治療新時代。但在台灣，仍有高達30％成攝護腺癌患者確診已是晚期，增加治療難度，歐宴泉院長表示，早期攝護腺癌患者的5年存活率超過90％，建議 50 歲以上男性可與醫師討論是否進行 PSA 檢測，以了解自身風險；也期盼國健署能比照歐美國家，盡速將攝護腺癌的血液篩檢，列入公費成人癌篩項目。
【延伸閱讀】
台灣攝護腺癌晚期比例高！醫：適當治療組合有助改善疾病控制表現
攝護腺癌治療邁向精準化 國際專家交流海福刀「局部治療」應用經驗
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66986
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
輕微咳嗽，卻已肺癌末期？50歲後注意，肺癌初期無症狀，4種人儘早檢查
肺癌是台灣癌症死亡率第一位！醫師表示，依照過去臨床經驗發現，許多肺癌患者從出現呼吸道症狀而前往醫院求診時，約六、七成的患者都已經是肺癌末期，無法開刀。為何肺癌不容易早期發現？因為初期幾乎沒有任何症狀。幸福熟齡 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 128
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 44
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 2
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 121
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
黃崇仁直言「做生技比做半導體還開心！」為何他砸10億做癌症新藥，三年就取得台美官方開綠燈？
智合精準醫學科技董事長黃崇仁周一（12/1）公開表示，出自醫生世家、身為醫學博士的他，「我做生技比做半導體還要開心」！ 成立於2015年的智合精準，周一舉行自家癌症新藥BGM-2121的成果發表會。黃崇仁投資10億台幣研發這款新藥三年後，已經獲得美國食品藥物管理局（FDA）及衛生福利部食藥署的雙雙許可，將啟動第一期臨床實驗，與台大醫院及台北榮民總醫院合作，並同步展開人體試驗委員會（IRB）的審查相關作業。 黃崇仁指出，全球每年有2000萬癌症病人，他希望智合這款癌症新藥在胰臟癌、肺癌及食道癌，以及針對鱗狀細胞的相關癌症等領域，能為大約四成病患提供解方。今周刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
以為只是心悸？其實是「心律不整」警訊！60後每百人就4人中招，中風機率飆5倍…權威醫陳適安曝最致命型態
根據統計，全台約有50萬名心律不整患者，占總人口2%，其中60歲以上族群，每100人就有4人罹患，男性發生率更高於女性 。心律不整更與中風高度相關，發生機率比一般人高5倍，被醫界視為最不能忽視的無聲殺手。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到台中榮總榮譽院長、心臟權威陳適安。陳適安指出，心律不整並非單純「跳快一點」而已，可能忽快忽慢、節律不規則，甚至突然「咚一下」。他提醒：「覺得胸口怪怪的、頭暈、突然心跳暴衝，千萬不要忍，可能就是心臟在求救。」幸福熟齡 ・ 23 分鐘前 ・ 發起對話
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2