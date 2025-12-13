攝護腺癌荷爾蒙治療，泌尿專科醫師解析

劉育志醫師：請問什麼是攝護腺癌的荷爾蒙治療？

曾文歆醫師：攝護腺癌它會長起來的原因大部分都是男性荷爾蒙去刺激它，它就會越來越大，所以在攝護腺癌的部分，我們就可以使用荷爾蒙治療，可以去抑制男性荷爾蒙，讓腫瘤不會再繼續一直不斷的生長，然後進而達到治療的效果。

劉育志醫師：請問攝護腺癌荷爾蒙治療的種類有哪些？

曾文歆醫師：藥物有分兩種，第一種可以抑制我們腦下垂體跟下視丘分泌，可以抑制睪丸的荷爾蒙生長，第二種就是我們可以直接抑制在荷爾蒙的受器上面，讓它的腫瘤不會再持續生長。

劉育志醫師：請問荷爾蒙治療會如何進行？

曾文歆醫師：我們就是用打針的方式去做治療，在比較初期的攝護腺癌的病人，我們一般會試一到兩年左右，假如PSA降的夠好，你的腫瘤也看起來也已經控制住了，就會先停藥試試看。在第三期的病人，可能就會嘗試使用兩年到三年左右，控制的好就一樣可以先停止藥物，在一些比較末期的病人身上，荷爾蒙就要一直持續的做注射。

劉育志醫師：請問荷爾蒙治療的頻率？

曾文歆醫師：我們以前的話就是在一個月會打一次，後續變成有三個月的劑型，最近又有很多不同的藥，藥效時間可以達到更長，甚至到六個月左右。這對於病人來講其實是非常好的，很多病人都非常喜歡六個月打一次針，不用一直周車勞頓的來醫院去接受這個治療。

我們奇美醫院就是在近期也有引進六個月劑型的荷爾蒙，對病人來說是個非常大的福音，病人的回饋都非常的好，從原來的每個月打一針就要打六針，到現在半年只要打一次減少了五針。所以對病人來說，他的生活品質改善了，癌症的控制一樣都可以進行的非常的好，所以對病人來說是一個非常非常好的福音。

劉育志醫師：請問接受荷爾蒙治療時需要注意哪些狀況？

曾文歆醫師：荷爾蒙症狀其實它就是抑制男性荷爾蒙，所以常常會發生的症狀就跟一些男性更年期的症狀會很像，會有一些臉潮紅，然後會比較容易疲憊這樣子，抑制男性荷爾蒙有時候會有一些男性女乳症，乳房會覺得脹脹、熱熱的感覺，少數有可能會有一些肝發炎的情況，另外，有些人也會遇到骨質疏鬆，心臟的風險也會稍微提高一些些。我們在注射的期間都會持續幫病人做監測，其實病人是可以安心的去使用荷爾蒙的藥物，這些藥物雖然會發生副作用，可是其實整體讓病人不舒服的感覺跟化療比起來都會相對的減少許多。

曾文歆醫師：他是一個洗腎的病人，因為下背痛非常不舒服然後來到我們醫院就診。他一來到我們急診下背痛到已經開始手腳都麻了、無力，他一上病房後就馬上腳都沒辦法活動了，當下我們就趕快請神經外科幫他做一些減壓的治療。我們也有做切片發現是攝護腺癌，當下我們就趕快用荷爾蒙去做治療。攝護腺癌的病人我們會監測他的PSA，就是攝護腺特異性抗原，一開始大於1000 ng/ml，一個月後再抽一次PSA就從大於1000 ng/ml降到50 ng/ml左右。因為我們有及時的幫他做一個減壓手術，所以他後來手腳麻情形在打針之後也都改善非常非常多。到第三個月的時候其實他就已經可以像正常人這樣走路了，代表荷爾蒙效果是非常好的。再過半年之後PSA都小於0.01 ng/ml，就是幾乎測不到的情況之下。因為這病人還有洗腎，還有一些身體的狀況，所以他就願意去嘗試六個月劑型的荷爾蒙，到目前為止已經控制了兩年左右，整個PSA都在小於0.01 ng/ml。

曾文歆醫師：如果大家身邊有一些五、六十歲以上的男性，還是一樣要定期監測他的攝護腺癌的指數，如果有一些解尿不太順的話，也都要趕快來看泌尿科醫師，不要拖到最後一刻才來看，相對起來治療上面就會比較棘手一點。