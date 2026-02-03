攝護腺癌術後PSA又升高！新掃描技術揪出5mm病灶

攝護腺癌為台灣男性十大癌症發生率第三、死亡率第六，超過3成病人確診時已轉移，每年逾9千人罹病。臺中榮總引進新一代PSMA正子斷層掃描，能在PSA數值0.2就偵測出病灶。

透過新一代PSMA正子斷層掃描檢查，可偵測小於5mm的微小攝護腺癌病灶。圖中民眾非個案。（圖／臺中榮總）

台中63歲高姓男子前年初健檢發現攝護腺特異抗原指數異常，確診攝護腺癌。他在臺中榮總接受達文西攝護腺和雙側淋巴切除手術，術後恢復良好，但回診追蹤發現PSA指數仍緩慢上升至0.8ng/mL，代表可能有復發或轉移病灶，一般磁振造影無法檢出，高先生焦慮到失眠。

臺中榮總核子醫學科主任林宜瀞指出，即使早期發現手術治療，仍有2成病人在5年內會復發。她表示，一般磁振造影檢查需要等到PSA數值大於2才能偵測到病灶，病人將面臨半年到一年PSA持續上升的等待期，卻找不到復發或轉移病灶在哪裡，承受「PSA焦慮症」的心理壓力。

新一代PSMA正子掃描可提早並精準揪出病人攝護腺癌轉移(箭頭指處)。（圖／臺中榮總）

臺中榮總泌尿醫學部主任李建儀說明，新一代PSMA正子斷層掃描專用於偵測攝護腺癌，適用3種情況：初期診斷時能找出隱藏病灶精準判定分期；手術或放射線治療後可重新評估病況及療效；懷疑癌症復發或轉移時，能在PSA數值0.2至0.5之間就偵測出病灶，讓醫師更早介入治療。

林宜瀞解釋，PSMA正子斷層掃描顯影劑18F-rhPSMA-7.3於2025年12月獲衛福部核准，影像雜訊更低，能偵測小於5mm的微小病灶。檢查為非侵入性，僅需靜脈注射且無飲食限制，整個流程約1.5至2小時，檢查後可立即回家，目前為自費項目。

高先生經安排PSMA正子斷層掃描檢查，發現下腔靜脈旁有多顆高位淋巴結轉移，給予口服藥和放射線治療後，目前PSA指數正常，生活如常也終於放下心中大石。

醫事技術師處理PSMA正子斷層掃描顯影劑。（圖／臺中榮總）

