攝護腺癌 男性常見癌症
攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。
根據一一一年癌症登記報告及一一三年死因統計資料，攝護腺癌在台灣我國男性中發生率居第三位，一一一年發生人數達九○六二人，標準化發生率為每十萬人口四十一‧六人。一一三年攝護腺癌死亡人數為一八九七人，標準化死亡率每十萬人七‧八人，死亡率排名第六。
攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。而國際研究指出，尚無充分證據顯示PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。美國預防服務工作組（USPSTF）建議，五十五至六十九歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；七十歲以上男性則不建議進行篩檢。
國民健康署建議民眾「預防勝於治療」，避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，降低罹癌風險。男性民眾若有出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫，由醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治的機會。
