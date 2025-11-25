攝護腺肥大吃藥卻逆行性射精 「微創拉開」手術有效改善
〔記者吳俊鋒／台南報導〕年過半百的陳姓男子被診斷出中度攝護腺肥大，藥物治療後，雖然排尿比較順暢，卻出現逆行射精的副作用，讓他相當崩潰，抑鬱寡歡，在接受侵入性極低的「微創拉開手術」，症狀明顯改善，且迅速恢復生活品質，更保住了正常的性功能，笑顏逐開。
奇美泌尿外科主治醫師林才揚表示，針對攝護腺肥大，傳統以電刀與雷射進行去除較為常見，只是副作用高，而不破壞組織的，則有水蒸氣消融，以及植入永久裝置的拉開手術等，尤其後者，侵入性極低，只需住院1天，甚至門診即可，症況緩解也快，但健保無給付，必須自費。
林才揚說，陳姓中年男子長期為解尿不乾淨、解尿用力，以及排尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，曾嘗試過一些保健食品，效果不如預期，因此前來就診，經檢查後，確診為攝護腺肥大，體積約50cc，是正常的2.5倍，先開立藥物治療。
陳男治療兩週後，雖然排尿比較順暢，但因個人體質，出現逆行性射精，以及鼻塞等副作用，持續調整藥物，狀況仍未改善，由於他並非高齡長者，且希望保有正常射精與勃起等功能，在院方建議下，接受微創攝護腺拉開手術，現已明顯感受到排尿更順暢、乾淨，也不再受副作用困擾。
林才揚強調，拉開手術讓良性前列腺肥大者有了介於藥物與傳統電刀、雷射之間的新選擇，不僅有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，適合有共病或不願接受更侵入性治療的族群。
林才揚指出，良性攝護腺肥大(良性前列腺肥大)是中老年男性常見的疾病，尤其超過50歲，逾半數會面臨此困擾，且其發生率隨歲數增加而上升。為減少傳統手術帶來的風險與副作用，院方引進拉開手術，無需切除組織，能在短時間內改善排尿困難，並保留性功能，成為治療新選擇。
林才揚提到，該手術時間僅在半個鐘頭內，靜脈麻醉下，植入類似錨釘的永久性裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，形成較寬的通路，有效改善流速，事後也不必像水蒸氣消融，要使用7天的尿管，是病人一大福音。
林才揚呼籲，若出現頻尿、夜尿或排尿困難等症狀，應盡快就診，由專業醫師依個別情況提供最適合的改善建議，男性也要定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防，並掌握最佳治療時機。
林才揚認為，改善良性攝護腺肥大的下泌尿道症狀，應採取循序漸進的方式，初期建議保守治療，包含飲食與生活習慣的調整，約有79%的病人在5年內可保持穩定；若持續未見效果，則會依照嚴重程度，進行個別化選擇，可能使用單一或組合藥物，必要時再考慮手術。
更多自由時報報導
健康網》長期吃5種藥 愈吃愈無力 醫：對「藥」下「營養素」很重要
獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊
立院擬修法放寬近親結婚至四等親 生殖專家：生產易有畸形
健康網》為何我的GG顏色很黑？醫：不一定是用太多
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。中天新聞網 ・ 3 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 36 分鐘前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 4 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 6 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 6 小時前
七旬翁便秘「一天一半時間待馬桶」 竟7公分大腸癌塞腸子
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 雲林一名七旬老翁，日前開始出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上，只能苦中作樂自嘲「還好家裡是坐式馬桶，不然一定會倒下去。」就醫才發現，罹患乙狀結腸癌，腫瘤約七公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致他一進食就會肚子又脹又痛。 收治病人的雲林基督教醫院大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁是被家人...匯流新聞網 ・ 2 小時前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 1 天前
外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回
久坐超過10小時恐害血液滯留腿部、增加靜脈曲張與血栓風險。印度外科醫師與台灣醫師都提醒，上班族每坐45至60分鐘應起來活動2分鐘，提升循環、降低代謝問題與大腸癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
心肌梗塞5成無症狀 胸悶痛10分鐘「打119才能保命」
氣溫將自今晚起下降，26日甚至僅剩14度，醫師提醒高血壓等高危險族群需特別留意心肌梗塞風險。根據國外資料顯示，心肌梗塞患者僅約五成在發病前有症狀，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師徐千彝指出，若出現胸悶或疼痛往肩背放射等症狀超過10分鐘未改善，應立即撥打119，而非自行就醫，以把握黃金救命時間。中天新聞網 ・ 21 小時前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 21 小時前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 17 小時前