攝護腺肥大好痛苦？醫曝「拉開手術」讓你重拾順暢人生

一名55歲陳姓男子因長期受解尿不乾淨、用力解尿及尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，嘗試過多種保健食品但效果不彰，最後選擇就醫檢查後才發現，竟確診攝護腺肥大，經醫師建議下進行「攝護腺拉開手術」，讓他重拾順暢人生。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚。（圖／奇美醫院提供）

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，50歲以上男性超過一半會面臨此困擾，且發生率隨年齡增加而上升。傳統藥物治療雖能改善排尿問題，但常見副作用「逆行性射精」往往讓患者難以接受。「攝護腺拉開手術」採用微創技術，在門診或靜脈麻醉下進行，植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，能在短時間內改善排尿困難，並保留患者的射精與勃起功能。

廣告 廣告

林才揚分享，一名55歲陳姓患者長期受解尿不乾淨、用力解尿及尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，嘗試過多種保健食品但效果不彰。經林才揚檢查後確診為攝護腺肥大，體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小）。起初服用藥物治療，兩週後排尿雖然順暢許多，但出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後狀況仍未改善。

攝護腺拉開手術是一種不切除攝護腺組織的微創手術，透過植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能。（圖／奇美醫院提供）

考量陳先生年紀較輕且希望保有正常射精功能，經醫師建議進行「攝護腺拉開手術」。術後陳先生明顯感受到排尿更順暢、乾淨，也不再受藥物副作用困擾。林才揚醫師指出，這項手術不切除攝護腺組織，僅植入永久性裝置擴寬尿道，讓排尿不再卡關，特別適合高齡及合併多重疾病的患者，成為他們的治療新選擇。

林才揚進一步說明，良性攝護腺肥大並非絕症，約79%的病人有望透過保守療法維持五年穩定。然而，傳統手術可能帶來較多副作用，而微創手術則成為高風險患者的理想選擇。奇美醫院呼籲民眾若有排尿困難問題，應盡早就醫，掌握最佳治療時機，不要因害怕手術而延誤治療。

延伸閱讀

中華民國立委少一席？ 王義川跳針狂回：我就是台灣國立委

台南善化嚴重車禍 2人夾困車內送醫搶救

影/國1煉獄！「二氯乙烷」罐車4追撞4傷 紫爆20公里