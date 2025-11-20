攝護腺肥大男赴日服感冒藥 竟導致急性尿滯留插尿管

日本當地正值流感高峰期，顧芳瑜醫師提醒，攝護腺肥大的男性出國前應先控制病情，避免感染感冒後服用含第一代抗組織胺成分的感冒藥，以免引發急性尿滯留，造成無法排尿的緊急狀況。

攝護腺肥大的男性出國前應先控制病情，避免感染感冒後服用含第一代抗組織胺成分的感冒藥。（示意圖／Pexels）

顧家醫療總院長顧芳瑜醫師分享一名65歲男性患者案例，該名男性隨團赴日旅遊期間感染流感，因流鼻水與喉嚨痛等症狀，自行前往藥妝店購買成藥服用，隔日卻完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，額外花費三四萬醫藥費。患者返台後門診追蹤，檢查發現其攝護腺體積已逼近80克，是正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大病史但長期未穩定服藥。

廣告 廣告

「秋冬是攝護腺肥大患者的高風險季節。」顧芳瑜醫師指出，氣溫下降會使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮；另一方面，許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空，若原本就有攝護腺肥大或排尿不順問題，就容易突然出現尿滯留。

許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。（示意圖／Pixabay）

顧芳瑜提醒，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。此次患者屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型個案，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

針對有攝護腺肥大病史的民眾，顧芳瑜建議在出國前應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。

顧芳瑜強調，千萬不要等到尿不出來才處理，透過穩定服藥與定期追蹤，大多可有效改善排尿品質並降低急性尿滯留風險，也能讓旅程更加安心無憂。

延伸閱讀

影/「玫瑰水」藏毒闖國境！海關X光機揪出15公斤搖頭丸

失眠族注意！褪黑激素長期服用 心衰竭風險增近一倍

曾在台灣飲料店打工！陸「霸王茶姬」創辦人娶光伏千金 喜帖曝光