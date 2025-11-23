攝護腺肥大者 慎用感冒藥避免尿滯留

許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空，有攝護腺肥大問題的男性應避免使用。（王家瑜攝）

日本旅遊廣受國人青睞，但當地近期正值流感高峰期。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師提醒，有攝護腺肥大問題的男性，在出國前應先控制好病情。許多感冒藥含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

顧芳瑜近日收治一名65歲男性患者，隨團赴日旅遊期間感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，自行前往藥妝店購買成藥服用後，隔日竟完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，多花了3、4萬元醫藥費。

患者返台後就醫追蹤並了解原因，經檢查發現，攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥，加上這次服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。

顧芳瑜指出，秋冬為攝護腺肥大患者的高風險季節，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

顧芳瑜提醒，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能誘發尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需要緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

因此他建議，有攝護腺肥大病史的民眾，出國前應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。