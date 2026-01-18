攝護腺肥大術後仍嚴重排尿困難 新型尿道支架為頑固型膀胱頸狹窄找出路

【健康醫療網／記者陳靖安報導】65歲的陳先生過去因攝護腺肥大、排尿困難，於其它醫院接受內視鏡攝護腺刮除手術，術後卻出現膀胱頸狹窄造成排尿極為困難及緩慢，因生活上不堪其擾而至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科求助於泌尿內視鏡專家黃國財醫師。

重覆五次擴張治療仍無效 放置尿道支架得控制

經膀胱鏡檢查下發現，其膀胱頸極為狹窄，只有小縫隙可排尿，每次接受膀胱頸擴張手術後一個多月還是會再發生膀胱頸狹窄，經過五次治療還是無效，診斷為「頑固型膀胱頸狹窄」。黃國財醫師後續幫陳先生放置鎳鈦金屬尿道支架後，排尿症狀獲得明顯改善，於排尿流速上有極大的進步，且毋須每個月到開刀房報到。

3-9%攝護腺肥大病人接受攝護腺刮除手術易併發膀胱頸狹窄

黃國財醫師指出，依文獻統計，接受攝護腺刮除手術（無論是用電刀或鐳射）來治療攝護腺肥大，大約都有3-9%的病人術後併發膀胱頸狹窄，導致排尿困難、尿流變弱、反覆泌尿道感染，甚至影響腎功能。大部份膀胱頸狹窄可用內視鏡將狹窄切開或擴張來改善，但少部份頑固型反覆膀胱頸狹窄問題就必須尋求其它方法。新型鎳鈦金屬尿道支架是不錯的方式，藉由內視鏡在尿道放置支架，達到長期擴張的效果。病人術後僅有輕微血尿及小便疼痛，但一星期後就會改善，可大幅改善病人排尿症狀，增進生活品質。

新型鎳鈦金屬尿道支架非第一線治療 適用對象有三類

泌尿科劉緯陽主任表示，新型鎳鈦金屬尿道支架是傳統擴張手術治療失敗後的後續治療選擇。此種鎳鈦合金支架並非是所有尿道或膀胱頸狹窄患者的第一線治療，適用對象為：（1）多次尿道或膀胱頸擴張或切開後仍反覆狹窄者；（2）複雜性尿道重建後的狹窄，如陰莖再造術後的尿道吻合口狹窄；（3）高風險手術病人。

鎳鈦金屬尿道支架易貼合、刺激少 後續需追蹤有無感染

劉緯陽主任強調，鎳鈦金屬的材質具有熱膨脹性，容易貼合尿道壁，且金屬有形狀記憶功能，可維持穩定的管腔支撐，其柔韌性佳，可減少對泌尿道上皮的刺激，非常適合放置在輸尿管及尿道，未來如有需要，藉由內視鏡取出並不困難。在放置時為了達到精準定位，除了使用內視鏡外，還需要X光輔助確認支架位置，術後需一週放置恥骨上尿管輔助排尿，之後就可自然輕鬆地由尿道排尿。後續建議仍要每三個月回門診追蹤檢查支架有無感染問題。

