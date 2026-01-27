攝護腺肥大非癌症，必須警覺7大典型症狀！藥師揭：男人50+必修的健康課
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】攝護腺肥大（Benign Prostatic Hyperplasia, BPH）並非癌症，卻是中高齡男性最常見、也最容易影響生活品質的泌尿系統問題之一。台灣預防保健協會創會理事長、藥學碩士趙順榮藥師研究指出，隨著年齡增加，攝護腺組織逐漸增生，可能對尿道造成壓迫，進而出現「排尿困難、頻尿、夜尿、尿不乾淨」等困擾。這類症狀多半會隨時間逐漸加重，而非自行改善，若能及早了解並介入管理，往往有機會改善不適、延緩惡化。
以下是有關攝護腺肥大的必知重點：
•什麼是攝護腺肥大（BPH）？
•為什麼會出現「排尿無力、頻尿、夜尿」等症狀？
•必須警覺的7大典型症狀。
•如何透過「運動」與「營養補充」，改善攝護腺肥大造成的不適？
•中高齡男性在日常生活中，能實際做到的改善策略。
為什麼會攝護腺肥大？年齡＋荷爾蒙變化
隨著年齡增長，在男性荷爾蒙變化造成睪固酮下降→DHT（二氫睪固酮）比例上升→DHT刺激攝護腺細胞持續增生→攝護腺變大與慢性發炎影響下，壓迫尿道，排尿不順就出現了，所以中高齡男性適度補充「荷爾蒙前驅物」是很重要的。
攝護腺組織逐漸增生，造成：
•壓迫尿道→尿流變細、排尿無力。
•攝護腺與膀胱頸張力上升→尿不乾淨、滴尿。
•慢性發炎反應→頻尿、夜尿、急尿感。
＊這些症狀，統稱為「下泌尿道症狀（LUTS）」。
攝護腺肥大必須警覺的7大典型症狀
攝護腺肥大會讓生活變得如何？中高齡男性應留意的排尿警訊（出現2項以上，建議就醫評估）。
1.排尿次數明顯增加，生活常被「找廁所」打斷。
2.突然出現強烈尿意，難以延後。
3.夜間需多次起床排尿，影響睡眠。
4.排尿時尿流變細或力道減弱。
5.排尿過程需中斷，無法一次完成。
6.排尿時需刻意出力才能順利排出。
7.排尿後仍有未解乾淨的感覺。
攝護腺肥大不治療的後果
若未妥善處理，可能帶來的影響：
•膀胱逼尿肌長期負荷，功能逐漸退化。
•睡眠品質下降，白天精神不佳。
•排尿不完全、尿滯留等問題。
•長期可能影響性功能。
•慢性發炎狀態，可能增加攝護腺相關疾病風險。
Gianpaolo Perletti et al. Arch Ital Urol Androl. 2017.
攝護腺肥大是可改善的，不必硬撐
1.藥物治療：
α-交感神經抑制劑（緩解症狀）、5α-還原酶抑制劑（縮小攝護腺體積）。
2.手術治療：
經尿道攝護腺切除術 (TURP)、雷射治療（如綠光雷射剜除術）等，多種方式可選。
＊早期處理及診斷與治療，降低手術必要性，保護膀胱及腎功能。
3.運動與生活作息-對BPH好處
預防「攝護腺肥大（BPH）」時，運動的角色不是直接讓攝護腺變小，而是透過：
•改善骨盆血液循環。
•調節男性荷爾蒙與代謝。
•降低慢性發炎與肥胖風險。
•改善排尿控制與夜尿。
＊研究發現：規律有氧運動者，BPH症狀風險可下降約25～30%。
適合中高齡男性的4大運動類型
※以下是臨床與實務上最被建議、也最安全有效的運動類型，特別適合中高齡男性日常執行：
一、凱格爾運動（骨盆底肌運動-最關鍵，為什麼重要？
•強化控制排尿的肌群。
•改善尿急、滴尿、夜尿。
•手術後復原也高度推薦。
二、原地慢跑-是一種簡單、低門檻的日常活動方式
適合在家中或空間有限時進行。
建議方式：建議穿著合適鞋子、量力而為。
•每次約20分鐘。
•每分鐘約50–70下。
•腳離地高度約10–15公分。
好處：
•促進下半身循環（促進攝護腺血流）。
•降低久坐造成的骨盆壓迫。
•有助控制體重、腹部脂肪，改善胰島素阻抗（與BPH高度相關）。
三、深蹲（促進骨盆循環＋男性核心）
•活化骨盆、會陰部血流。
•刺激睪固酮自然分泌。
•改善久坐造成的「下腹鬱血」。
四、游泳（溫和、低壓迫）
對骨盆壓力較低的全身運動，有助維持循環與整體身體機能。
4.營養補充在攝護腺肥大管理中的角色
藥學碩士趙順榮藥師說明：為什麼推薦以上運動及營養補充的重要？
主要是保養攝護腺三角架構：
a.運動（骨盆＋有氧）。
b.體重與代謝控制。
c.營養補充與生活作息。
運動是預防與延緩，不是等出現症狀才開始，「每天一點點、長期累積」比偶爾猛練更重要。因為攝護腺肥大（BPH）並非單一因素造成，通常同時涉及組織增生、慢性發炎、尿道平滑肌張力上升與排尿動力下降。因此，藥學碩士趙順榮藥師近年彙整多篇臨床與國際期刊研究指出，多機轉的長期管理策略較單一成分更具實務意義。
以下整理在歐美文獻中，較常被探討、且具有安全性資料的營養成分方向。近年研究與臨床實務多認為，單一營養素往往只能影響其中一個環節，較完整的策略需從多機轉同時著手。
A、黑麥花粉萃取物（Rye pollen extract）
黑麥花粉萃取物是歐洲研究攝護腺健康超過數十年的天然來源成分之一。多篇隨機、雙盲、安慰劑對照研究與系統性回顧指出：
•可改善與攝護腺肥大相關的下泌尿道症狀（LUTS）。
•包含頻尿、夜尿、排尿不順與殘尿感。
•在國際前列腺症狀評分（IPSS）上有統計上顯著下降。
•具良好耐受性與安全性，未見明顯荷爾蒙相關副作用。
＊代表性臨床文獻：
• MacDonald R. et al., Cochrane Database Syst Rev, 2000
• Schneider T. et al., Urologia Internationalis, 2004
• Antoniou V. et al., J Clin Med., 2023;12(5):1899
＊研究推測，其作用機轉可能與降低局部發炎反應、改善尿道阻力與排尿動力有關。
B、蕁麻根（Stinging Nettle Root）
蕁麻根是德國與歐洲泌尿科常見的植物來源成分之一，被廣泛應用於攝護腺肥大相關症狀的長期管理。臨床研究顯示，蕁麻根萃取物具有：
•改善排尿困難、夜尿與急尿等症狀。
•協助調節5α-還原酶活性。
•降低DHT（二氫睪固酮）對攝護腺細胞的刺激。
•有助減緩攝護腺組織進一步增生。
＊代表性臨床文獻：
•Chrubasik JE. et al., Planta Medica, 2007
•Khalafi-Kheydani A. et al., Eur J Integr Med., 2022
•Antoniou V. et al., J Clin Med., 2023;12(5):1899
＊多項研究（追蹤6–12個月）顯示，其改善效果與安全性在中高齡男性族群中具有一致性。
C、南瓜子油（Pumpkin Seed Oil）
南瓜子油常被用於支持膀胱與尿道功能穩定，特別針對頻尿、夜尿與急尿感等刺激性症狀。
臨床研究顯示，南瓜子油可能透過：
•改善膀胱逼尿肌功能。
•調節排尿節律。
•提供植物固醇與鋅等營養支持。
＊代表性臨床文獻：
•Hong H. et al., Nutrition Research and Practice, 2009
•Theil G. et al., World J Urol., 2022
•Antoniou V. et al., J Clin Med., 2023;12(5):1899
＊研究顯示，連續補充南瓜子油6–12個月，可降低夜尿次數與IPSS症狀分數，且安全性良好。
D、精胺酸（L-Arginine）
精胺酸是體內合成一氧化氮（Nitric Oxide, NO）的重要前驅物。
NO在泌尿系統中扮演關鍵角色，與平滑肌放鬆與局部血流調節密切相關。
研究指出，NO路徑的支持有助於：
•放鬆攝護腺、膀胱頸與尿道平滑肌。
•改善局部血液循環。
•降低尿道出口阻力，提升排尿順暢度。
＊代表性臨床文獻：
•Burnett AL., J Urol, 2006
•Gotoh D. et al., Am J Physiol Renal Physiol., 2023
•Antoniou V. et al., J Clin Med., 2023;12(5):1899
＊相較於僅著重抗發炎或荷爾蒙調控，排尿動力與平滑肌張力的改善，是過去較容易被忽略的一環。
綜合目前研究可知，攝護腺肥大相關不適的改善，往往需要同時從：
•抗發炎調節。
•荷爾蒙作用平衡。
•尿道與膀胱平滑肌放鬆。
•排尿動力與局部循環支持進行長期管理。
趙順榮藥師提醒，營養補充的角色，並非用來取代藥物或正規醫療處置，而是作為生活型態調整與醫師治療之外的輔助支持。若能搭配良好的飲食管理、規律運動與持續的醫師追蹤，整體健康管理的成效將更為理想。
吃很少瘦不下來？熱量赤字搞錯了！高敏敏營養師：5要訣創造健康熱量赤字
逾8成的人有腰痛經驗！防釀慢性腰痛！周大翔中醫師：5大要訣防腰痠背痛
春節提前領藥常搞錯！重點提醒：藥「過年期間會吃完」，就可以提前領藥
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97549
https://www.top1health.com
