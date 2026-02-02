「攝」事入微的影像新選項！新一代PSMA正子掃描輔助評估攝護腺癌

攝護腺癌早期無症狀 成為熟男隱形殺手

攝護腺癌（又稱前列腺癌）為台灣男性十大癌症中發生率排名第三、死亡率第六，由於早期沒有明顯症狀，因此超過三成病人初次確診時，癌細胞已轉移到其他部位，國內每年逾九千人罹病，被稱為「熟男隱形殺手」。

術後PSA悄悄上升 找不到病灶讓病人好焦慮

台中63歲高姓男子前年初健檢抽血，發現攝護腺特異抗原指數（Prostate-Specific Antigen，簡稱PSA）異常就醫，確診為攝護腺癌。於臺中榮總接受達文西攝護腺和雙側淋巴切除手術，術後恢復良好，然而後續回診追蹤，PSA指數仍緩慢上升至0.8ng/mL，代表可能有復發或轉移病灶，一般磁振造影無法檢出，高先生焦慮到失眠，回診看報告更是提心吊膽。所幸泌尿醫學部和核子醫學科為他安排最新的PSMA正子斷層掃描檢查，發現下腔靜脈旁有多顆高位淋巴結轉移，給予口服藥和放射線治療後，目前PSA指數正常（<0.025ng/mL），高先生生活如常也終於放下心中大石。

廣告 廣告

▲透過新一代PSMA正子斷層掃描檢查，可偵測小於5mm的微小攝護腺癌病灶。（圖中民眾非個案）

術後五年仍有兩成復發 病人常陷入「PSA焦慮症」

臺中榮總核子醫學科林宜瀞主任指出，即使病人早期發現手術治療後須定期回診抽血追蹤PSA指數，仍有2成病人在5年內會復發，這時臨床會出現病人PSA指數持續上升，但因為一般磁振造影檢查往往需要等到PSA數值大於2才能偵測到病灶，病人將面臨半年到一年PSA持續上升的等待期，卻找不到復發或轉移病灶在哪裡，承受「PSA焦慮症」的心理壓力。

▲新一代PSMA正子掃描可提早並精準揪出病人攝護腺癌轉移（箭頭指處）。

新一代PSMA正子斷層 三大適用情境一次看懂

臺中榮總泌尿醫學部李建儀主任說明，新一代PSMA正子斷層掃描專用於偵測攝護腺癌，適用3種情況：初期診斷時，當病人癌指數很高但傳統影像看不到轉移病灶，新檢查能找出隱藏病灶，精準判定分期；在手術或放射線治療後，若腫瘤指標未明確改善，可重新評估病況及療效；懷疑癌症復發或轉移時，新檢查能在PSA數值0.2至0.5之間提供影像評估參考，協助醫師判斷後續處置方向。林宜瀞主任解釋，新一代PSMA正子斷層掃描造影劑已於2025年12月獲衛福部核准，影像解析度有所提升，能偵測小於5mm的微小病灶，實際應用須由醫師評估。檢查為非侵入性，僅需靜脈注射且無飲食限制，整個流程約1.5至2小時，檢查後可立即回家。目前為自費項目，病人需與醫師討論後做出最適合的治療決策。

【延伸閱讀】

骨頭痛竟是攝護腺癌警訊！組合式療法助晚期患者重返職場

轉移性攝護腺癌出現抗藥性？PSMA提供醫師更多治療決策空間



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67326

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw