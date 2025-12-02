「攝」狼躲商辦女廁偷拍被逮 手機驚見多人入鏡

〔記者邱俊福／台北報導〕旅行社擔任行政人員林姓男子，涉嫌鎖定商辦大樓、大賣場等公共場所地點的女廁，持手機躲女廁內，偷拍女子如廁畫面，日前當他於台北市長春路一棟商辦大樓犯案時，遭受害女童的母親發現有異，請求附近熱心民眾協助留住林男並報警，轄區台北市警中山分局長春路派出所據報到場經檢林男手機，發現包括受害女童在內的數十張女子隱私照片及影像，當場將林男逮捕，依妨害性隱私、兒少性剝削等罪移送台北地檢署偵辦，檢方並聲請羈押獲准。

警方調查，上月28日晚間6時50分許，25歲林男躲在台北市長春路一棟商辦大樓的女廁，躲在一間女廁內，透過女廁下方的空隙，持手機偷拍女子如廁畫面，當時1名女童如廁後，步出廁所，林男尾隨其後也走出女廁，在廁所外等候的女童母親看到後感到奇怪，經觀察發現林男正在觀看手機內照片，懷疑是偷拍狼，立即向附近民眾求助。

民眾聽到女童母親的求援，上前將林男留住在現場，並向警方報案，警方據報到場，經檢視林男手機內影像，發現其拍攝女童的照片及影像，且包含如廁隱私部位，另也有數十張不同女性的如廁照片與畫面，隨即當場逮捕林男，帶回派出所偵訊。

警詢時，林男表達自己利用下班或者外出逛街時，隨機查看公共女廁，只要見疏於管理，有縫隙可利用，便會遂行偷拍，這些偷拍的照片與畫面則都是作為個人收藏與觀賞，訊後被依法移送檢方偵辦。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

