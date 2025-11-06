攤位發娃大叔竟是55歲吳奇隆！中國打拼畫面曝光

娛樂中心／綜合報導



「小虎隊」成員吳奇隆近年專注中國發展事業，與老婆劉詩詩婚姻關係不時掀起網友討論，近日劉詩詩則被捕捉街頭帶娃，差點管不住人的踉蹌身影，今（6日）則在網路流傳一系列吳奇隆被捕捉前往中國國際進口博覽會的身影，他在現場被民眾包圍、吳奇隆則猛拋娃娃禮物寵粉，一來一往互動在網路瘋傳。





攤位發娃大叔竟是55歲吳奇隆！老婆才遭睹「路邊被逼瘋」本人中國打工畫面曝光

吳奇隆近日現身中國國際進口博覽會，被大批粉絲包圍，現場熱度爆棚。（圖／翻攝自小紅書）

55歲男星吳奇隆近期展開行腳節目錄製，與前中國體操選手邢傲偉作為拍檔，常被捕捉野生現身街頭近況，今（6日）吳奇隆則許多網友公開來到中國國際進口博覽會行程，只見身穿綠色運動外套、拉鍊敞開露出黑色內搭，下半身穿著黑色長褲的吳奇隆，他更在邀約之下發放絨毛玩具，面對踴躍的粉絲，吳奇隆一邊發放、一邊高高拋起玩偶，一時失手把玩偶掉落地面，也趕緊彈跳撿起。

吳奇隆一度興奮拋出玩偶，不慎掉落後還笑著跳起撿回，場面逗趣。（圖／翻攝自小紅書）

吳奇隆來到博覽會站在攤位前猛發娃娃的畫面曝光之後，立刻讓不少線上追星的粉絲感到相當羨慕，留言感嘆：「走了嗎？」、「我也想拿」、「好調皮啊」、「隆哥發福利」、「好好的偶遇」，另外一段同天拍下的影片，可以看到前中國體操選手邢傲偉也在現場，被網友猜測吳奇隆當天行程與拍攝節目有關。





