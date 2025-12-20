攤商不願進駐前鎮漁港中心 柯志恩辦會勘協調改善爭議

立委柯志恩會勘前鎮漁港水產品運銷中心工程，邀集經濟部漁業署、內政部國土管理署，以及議員曾麗燕、陳麗娜，與高雄區漁會、攤商代表針對目前爭議討論解方。（柯志恩辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

前鎮漁港多功能水產品運銷中心工程即將驗收啟用，許多攤商不願進駐，國民黨立委柯志恩特辦理現場會勘，邀集經濟部漁業署、內政部國土管理署，以及議員曾麗燕、陳麗娜，與高雄區漁會、攤商代表針對目前爭議討論解方。

柯志恩表示，由於整個多功能水產品運銷中心已接近完工，硬體部分恐怕無法調整，只能從經營角度盡力協助攤商，例如將魚貨切割加工區，開放部份給漁會經營，共同提供出來給攤商使用。

柯志恩指出，另外，當多功能水產運銷中心驗收後，正式啟用的前幾年，包括攤商租金部分，漁業署也應該思考做相當程度的補貼，先提供誘因讓攤商願意進駐，搭配市政府與高雄區漁會行銷吸引人流，攤商如果穩定獲利，就會更願意留下來，屆時再逐步調整租金收費，攤商也較能接受。

柯志恩為攤商請命爭取權益，希望漁業署共同把餅做大，漁業署也承諾，針對攤位租金部分會再精算，一定提供給攤商最優惠的價格，另外包括電車接駁以及場內空調部分，漁業署也會再爭取經費補貼改善，務求讓消費者有更舒適採買優質漁貨場域外，攤商也有更多獲利空間。

柯志恩強調，透過經營配套方式共創雙贏，一定可以讓脫胎換骨後的前鎮漁港創造更好的未來。

議員陳麗娜，也替攤商表達排水溝太淺及攤位設計不合理之處，如切割區與販售區分開，顧客買好魚後，攤商要到遠處切割再回來，不只不符合台灣人的消費習慣，攤商兩邊跑也不方便，加上魚貨切割加工區並沒有對外開放，恐會釀成消費糾紛，幾乎所有攤商都不願進駐。

陳姓攤商代表表示，目前前鎮漁港漁市早市，漁貨車可以直接開進市場，並直接在攤位上切割銷售，但多功能水產品運銷中心因節能減碳考量，車輛不能開進市場，必須改用電車接駁，恐延長搬運時間，影響鮮度與銷售效率。

攤商代表也反應，前鎮漁港多功能水產品運銷中心內部柱子太多，且都在販售區位置，加上攤位後方有配電箱與水龍頭，導致實際利用空間限縮，且運銷中心內部僅有風扇沒有空調，夏天恐怕會悶熱難耐。