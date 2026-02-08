攤商問蘇巧慧假牙補助5萬 黃國昌：沒財政規劃就是不負責任、大撒幣

民眾黨新北市長參選人黃國昌。 圖：翻攝自民眾黨直播

[Newtalk新聞] 民眾黨新北市長參選人黃國昌昨赴新莊宏泰市場掃街期間，遇到一名攤商老闆，以民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出的65歲以上長者假牙補助最高5萬元政策，當眾詢問黃國昌，「你要補助多少？」黃國昌今（8日）直指，目前新北市65 歲以上長者突破90 萬人，以50％需要假牙的需求來估算，一年所需預算就達220億元，一個負責任的市府必須把資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況之下，那提出不負責任、大撒幣的政策。

林姓老闆昨向黃國昌提問後，雙方現場意見交流數分鐘後，握手致意互道「謝謝、加油」。林姓老闆事後受訪稱，他不是蘇巧慧的支持者，他支持有社會福利政見、有理念，不是亂開支票的新北市長參選人，他最在意老人、幼兒福利跟路平建設，看起來目前蘇巧慧最接近，若黃國昌不敢講就是做不到。

黃國昌今受訪則回應，他知道昨天那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但他還是願意敞開心胸跟對方好好的溝通，他昨天也說，假牙補助政策一點都不新，2018年的時候蘇貞昌提過，2022年的時候林佳龍也提過，目前新北市的長者，65歲以上的銀髮族現在已經突破了90萬人，以50％需要假牙的需求，45萬人一個人5萬元，一年是220億元的預算。

黃國昌強調，一個負責任的市府在進行任何的福利政策以前，必須要非常理性把所有的資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況之下提出不負責任、大撒幣的政策，否則，非常多的社福資源會相互排擠，不僅對於銀髮族，對於整體社福的政策都會造成非常不利的影響。

黃國昌接著說，台灣面對不同黨派、不同意見人的時候，大家可以理性，把新北市目前的歲入跟歲出數字攤出來看，就可以知道哪些福利政策是可行的、哪些福利政策是毫不負責任的。他非常期待有一個公開的機會，跟民進黨派出來的蘇巧慧也好，或跟國民黨接下來要提名的市長候選人們也好，大家針對有關於新北市的財政及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家可以非常理性的公開討論。

對於民眾黨本身會提出怎麼樣的福利政見？黃國昌回應，民眾黨在邁向 2026 年選舉的時候，就針對九大面向提出民眾黨邁向 2029 年的「九箭」，而這「九箭」不管是針對幼托、銀髮族照顧或針對新北的教育政策、交通政策，都提出了都非常完整的規劃。

黃國昌補充，針對銀髮族啊的部分，「九箭」裡面清楚的提出，65 歲以上的長者健保費，由市府來補助，政策可以涵蓋的銀髮族及符合他們實際的需求，現在正邁向超高齡社會，政府所就應該要承擔責任。

