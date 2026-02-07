攤商被控鼠群咬過豬肉續賣 屏東衛生局將稽查

鼠群爬上豬肉攤，一起啃咬著攤上的豬肉，目擊民眾將畫面拍下、發上網，並表示後續還看到老闆將這塊肉吊起來賣，讓網友直呼噁心。

其他攤商也覺得畫面恐怖，被目擊的豬肉攤位於屏東某果菜市場外圍，到現場觀察周遭環境，部分垃圾直接堆置在路上，記者更直擊老鼠在攤位底下活動。

當事豬肉攤商說：「我每天都有洗地板，洗完攤位還要沖地板，水沖一沖、洗一洗。」

攤商表示，送肉廠商都是凌晨抵達，直接將肉放在攤上，來做營業前準備時並沒有看到老鼠。對此，果菜市場表示，市場有做定期清消，也會勸導攤商注意衛生。衛生局則回應，將派人前往稽查。

廣告 廣告

屏東縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任說明，「如違規事實明確，依《食安法》第44條規定，命業者限期改正，屆期不改正處6萬元以上、2億元以下罰鍰。」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，「老鼠身上有帶著，例如我們常見的包括一些病毒，像漢他病毒；細菌的話，包括鉤端螺旋體菌，還有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌，這些都有。」

台北1月才爆出漢他病毒死亡案例，並在捷運等公共空間發現鼠患。醫師表示，老鼠身上可能帶有多種病菌，若民眾發現肉品遭老鼠啃咬，最好丟棄不要食用，以免造成食物中毒等食安疑慮。

更多公視新聞網報導

高雄木工確診漢他病毒 工作場所捕獲23隻老鼠

