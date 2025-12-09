攤商設「竹籤的家」供民眾插竹籤 助提升雲林夜市整潔

稻草棒上插著滿滿的竹籤，遠看就像大型烤玉米，也讓人想到草船借箭的歷史故事，實際上這是雲林西螺東南夜市，避免竹籤造成環境公害的新方法。

夜市遊客李先生表示，「地上竹籤比較少了，穿拖鞋的經過了比較不會去刺到腳，我去過好幾個夜市還是第一次看過這個。」

夜市遊客吳先生說道，「像我剛剛這樣走過來插下去，就可以減掉很多不必要的風險呀。」

這樣的裝置設在夜市吸引不少遊客，將手中的竹籤往上插，有效減低竹籤亂丟的問題，也讓民眾覺得很新鮮。而當初發想製作的是一名夜市攤商劉先生，因為長期擺攤發現夜市裡經常有使用過的竹籤被亂丟，不僅造成環境髒亂，還不時有人被刺傷，希望藉這個裝置減低竹籤帶來的問題。

稻草棒製作人劉順彬回應，「以前走路一過竹籤都到處亂丟，怕有人去踩到，這樣的話會比較乾淨，比較不會有人受傷。」

雲林東南觀光夜市總幹事黃建發指出，「效果非常好，我一個晚上要來清理3次都比這些更多，要來清3次。」

夜市管理單位表示，設置2週之後效果相當好，也有效減低工作人員整理垃圾時受傷的風險。目前已經增加到6個站點，未來會視情況增設，也提醒民眾用完的竹籤不要亂丟。