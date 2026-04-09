攤車變身品牌戰艦！高雄青創七成業績逆勢飆升

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▲主打古巴三明治的「想不到mobile kitchen」透過計畫媒合進駐巨蛋籃球場短期展售，有效提升品牌能見度與銷售表現。

粉絲暴增15%、營收翻升！高雄攤車經濟成果亮眼

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄微型創業華麗轉身，攤車經濟正從傳統模式轉向「全通路戰場」！高雄市政府青年局第三屆「高雄青年攤車品牌輔導計畫」透過系統化「品牌診療室」培力機制與輔導費支持，成功讓高雄攤車品牌從實體市集進攻線上電商，甚至跨界進駐夢時代、漢神巨蛋等百貨通路。最新數據顯示，去（114）年度參與品牌有約七成在接受輔導後，粉絲量與營業額雙雙成長，更有業者創下單支短影音4.2萬人次的驚人觸及紀錄，展現輔導計畫提升高雄微型青創的市場競爭力與具體成效。

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▲「BE.BAHNA食品(辣辣木/洋洋研究所)」透過參與大型商展活動成功提升品牌曝光度，更讓品牌群組人數增加10倍。

青年局長林楷軒表示，「高雄青年攤車品牌輔導計畫」自112年起率六都之首推行後，延續歷屆輔導基礎持續精進架構，去年導入「新銳團隊」與「品牌診療室」陪跑機制，提供免費培訓課程、專業顧問諮詢及市集媒合資源，協助高雄青創業者在創業初期建立穩固營運基礎，打造具市場競爭力的品牌體質。

結案統計顯示，去年參與計畫品牌在歷經一年輔導後，65%的品牌營業額提升5%以上，69%的品牌粉絲數成長15%以上；近五成品牌開發兩款以上新品，約七成品牌改善攤車陳列、LOGO設計或商品包裝，顯示輔導計畫在社群經營、品牌形象與新品開發上均具實質成效。

▲「浪花甜點」於輔導計畫期間積極拓展銷售通路，成功將甜點寄售於合作據點提升品牌曝光。

在通路拓展方面，主打日系風格的「浪花甜點」於輔導期間，負責人蝦球曾赴日精進甜點技術，並成功將甜品寄售於「甜上壹生」、「D-Meat燒肉餐酒館」、「鮨処 馨KAORI」及「永希咖啡」等合作據點，提升品牌曝光並帶動營收成長10%；以古巴三明治為主力商品的「想不到mobile kitchen」，則透過計畫媒合進駐巨蛋籃球場短期展售，不僅有效提升品牌知名度與營業額，粉絲數更增長9.5%。

▲「Lii&Ho 設計選物」進駐高流Focus13設置櫃位，打造舒適便利的選購環境、「貴妃麻手作」進駐夢時代購物中心寄售商品，提升品牌曝光與銷售機會。

手作與寵物相關品牌亦展現數位轉型成果。販售香氛、擴香、空間噴霧的「Circle深扣手作」，以及主打健康優質寵物食品的「三柴一生寵物食驗室」，皆於輔導期間成立賣貨便平台，成功突破地域限制，帶動整體銷售動能。主打寵物領巾的「22ただ手作品牌」則在參與輔導計畫的「品牌行銷與定位」課程後，迅速掌握短影音操作策略，創下開店影片觸及人次達4.2萬的亮眼成績，有效擴大品牌粉專曝光度。

此外，輔導品牌亦積極拓展百貨通路與大型展覽，例如「貴妃麻手作」進駐夢時代購物中心櫃位寄售2個月；「BE.BAHNA食品（辣辣木/洋洋研究所）」則透過參與商展活動，品牌群組人數增加10倍，進而明確掌握商品受眾輪廓；「Lii&Ho 設計選物」也於高流Focus13設置櫃位，提供更舒適與便利的選購環境；「桑尼微笑狗舖」結合百貨公司兒童樂園定期開設手作課程，營運模式轉型不僅帶動商品銷售，課程體驗更讓客源穩定回流。

青年局表示，115年度「高雄青年攤車品牌輔導計畫」預計於6月公告，將持續整合輔導資源，協助青年創業者奠定經營基礎、強化市場競爭力。歡迎高雄攤車品牌踴躍參與，詳情請關注青年局官網最新消息，或至官網「主題專區」查詢「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，亦可致電07-7995678分機2385洽詢。（圖╱高市府青年局提供）