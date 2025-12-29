“攤”出你的好手藝! 花蓮東大門國際觀光夜市熱情招商中

花蓮東大門國際觀光夜市115年度招商正式展開！誠摯邀請具創意與熱情的優質攤商踴躍報名，共同為東大門夜市注入新活力、創造更多商機，帶動地方觀光與經濟發展（見圖）。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，為提升夜市攤位多元性並強化各區特色，縣府規劃釋出現有空置攤位，開放有意經營者報名參加遴選。本次招商條件規定申請人須設籍花蓮縣滿六個月，招商主題以「異國美食」、「文創與藝文類」及「創新創意料理」三大類為主；另為鼓勵青年返鄉創業，凡18至45歲之青年創業者，將另予加分。

余處長進一步說明，本次攤位遴選分為書面審查與口頭簡報兩階段，遴選重點包括產品與服務內容、創新創意表現、行銷策略及永續經營等面向，期盼遴選出最具特色與潛力的優質攤商。縣府後續亦將規劃辨理營運管理與相關培力課程，鼓勵攤商朝品牌建立與永續經營的層次來思考服務升級，未來也會規劃加入考核獎懲機制，強化整體競爭力，促進觀光產業共榮與永續發展。

東大門夜市連續兩年榮獲經濟部「五星優良」市集殊榮，今年更成為全國唯一獲得「五星金賞」最高肯定之市集，並於「樂活名攤」評鑑中再創佳績，共獲得819顆星，成為遊客探索花蓮美食文化的重要地標。縣府期盼與夜市管委會持續合作，提升服務品質與環境設施，打造更友善的旅遊環境。

東大門夜市以友善、智慧、永續為三大核心發展主軸與願景，歡迎符合招商條件與主題的朋友踴躍報名，共同為夜市注入新能量，促進在地經濟繁榮與多元商機，攜手打造永續經營的新典範。本次招商報名受理時間自即日起至115年1月26日（星期一）17時30分止，相關招商簡章及詳細資訊，請上「花蓮縣政府全球資訊網／最新消息」https://www.hl.gov.tw/News.aspx?n=32724&sms=25831、

「花蓮縣政府觀光資訊網/最新消息」https://tour-hualien.hl.gov.tw/News2.aspx?n=96&sms=12291下載。