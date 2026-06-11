政治中心／莊立誠、吳培嘉 新北報導

淡江大橋大橋落成，成了世界級地標，也成為選將交鋒議題，國民黨新北市長參選人李四川昨天表示，當初政院有意變更設計以降低預算，是他堅持才蓋成，不過對手蘇巧慧還原2018年，她和當時的淡水立委呂孫綾，去拜託擔任行政院長的賴清德，才追加58億預算，保留原設計，網友痛批李四川割稻尾！

壯闊的大橋，夕陽從橋體的縫隙，照映在淡水河上。橫跨淡水、八里兩地的淡江大橋完工後，成為世界級地標，遊客們搶著拍照打卡，但國民黨新北市長參選人李四川，卻急著搶功。新北市長參選人（國）李四川：「那個時候希望把設計改一下我說不行，他說因為要花很多錢，我說再多的錢也要把淡江大橋，按照原來設計，這個有名的建築師的設計把它完成，所以事後才做這樣的決定，當然金額(預算)確實提了很高。」新北市長參選人（民）蘇巧慧：「當時確實是呂孫綾委員和我一起，向賴清德院長爭取預算，賴院長當時也同意追加58億的預算，才把這個困難的原設計可以保留下來，那大家也就看到成就今天新北的新地標，這麼漂亮的淡江大橋。」

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攬功?李四川稱保住淡江大橋原設計 蘇巧慧:中央地方都有功勞

淡江大橋是誰的政績，引發爭議。（圖／民視新聞）淡江大橋是知名女建築師札哈哈蒂遺作，被譽為全台最難蓋的橋，經歷7次流標，甚至一度考慮更改設計，蘇巧慧還原2018年，是他和淡水立委拜託當時還是行政院長的賴清德，才增加經費，讓主橋段順利決標，如今要選市長的李四川也稱自己有功，讓網友看不下去，直呼笑死，搶功跑第一、不揹鍋只邀功，爭功諉過最佳代表。當時通車，藍白說蓋一座橋花那麼多錢是浪費！不過，除了搶政績，就連兩人前一天同框，主辦單位邀請李四川，坐在蘇巧慧的旁邊。李四川面有難色，急忙揮手拒絕。更尷尬的還在後頭，正當蘇巧慧帶著小雞們，要上台致詞時，李四川好巧不巧，剛好帶著團隊，準備離開現場。新北市長參選人（民）蘇巧慧：「在新北服務十年其實也常常會遇到侯市長，那大家彼此都會互相鼓勵互相加油，雖然不同黨派但是我想，為新北好的心情大家都是一樣的，我們就一起繼續為新北來努力，我想這也是市民期待看到的。」

攬功?李四川稱保住淡江大橋原設計 蘇巧慧:中央地方都有功勞

淡江大橋是誰的政績，引發爭議。（圖／民視新聞）

蘇巧慧沒放心上，參選人不只拚政績，藍綠雙方誰的風度略勝一籌，畫面會說話。

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