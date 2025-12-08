攬才專法新制上路！白領外國人明年起納勞退新制

今年三讀修正的《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，預估約有逾5萬名外國人可望受惠，將於民國115年上路。（報系資料照）

依《勞工退休金條例》規定，雇主只有聘僱本國人及取得永久居留證外國人時才需為提繳勞工退休金至個人帳戶，其餘外國人退休金可能一轉換工作就可能歸零，今年三讀修正的《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，預估約有逾5萬名外國人可望受惠，將於民國115年上路。

依勞退條例規定，雇主每月需為勞工提繳勞工退休金至勞工其個人專戶中，原本僅適用本國人及取得永久居留證外國人等；《外國專業人才延攬及僱用法》則放寬至只要核准在我國的白領技術人力及特定專業人才在取得永久居留證前即可適用勞退新制。

依攬才專法規定，明年起獲聘的外國人應適用勞退新制，雇主就應為其提繳至少6％勞工退休金至個人專戶中，勞動部勞動福祉退休司長黃維琛提醒，若是在新法生效前就獲聘的外國人，除非外國人於6個月內以書面提出還想繼續適用勞退舊制，否則就應適用勞退新制，而原本舊制年資則可依勞退條例「保留」，經勞資合意後則可以結清。

此外，攬才專法也提及雇主2026年起應為取得永久居留證勞工申報參加就業保險，一旦投保就業保險符合條件後則可領取失業給付、職訓生活津貼、育嬰留職停薪津貼等，若未為勞工申報加保可處應負擔保險費金額10倍罰鍰。

勞動部勞動保險司長陳美女也說，攬才專法僅提及若符合眷屬加發資格則該眷屬應在台灣才符合規定，其餘給付數額均與國人相同，育嬰留職停薪津貼也可享2成公務預算加發，全計可達8成投保金額。

