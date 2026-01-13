《攬才專法》修法擬放寬尋職限制、縮短永居年限 國發會：提升國際搶才競爭力

國發會副主委詹方冠出席《外國專業人才延攬及僱用法》修法說明會並致詞。戴嘉芬攝



國發會今日（1/13）召開《外國專業人才延攬及僱用法》修法說明會。國發會副主委詹方冠指出，此次修法有幾大重點，包括放寬尋職限制、縮短永居年限、完善生活保障、優化稅務優惠等，希望透過法制面的完善與實際的生活服務，讓國外人才在台灣能安心工作、愉快生活，共同打造台灣成為國內外人才都感到友善的環境。

詹方冠致詞時表示，去年台灣出生人口跌破11萬人，進入超高齡社會，勞動力與人才缺口成為經濟發展的重大考驗。另在產業需求方面，隨著AI新興科技發展，台灣對國際高階人才的需求變得更為迫切。

他進一步指出，攬才專法自2018年施行以來，外國專業人才從約3萬人顯著成長至目前的8萬人，成效卓著。

詹方冠指出，此次修法共涉及33條條文及18個相關子法重點，核心目標是讓台灣在國際搶才競爭中更具吸引力。修法重點如下：

1. 放寬尋職限制：大幅放寬外國畢業生、專業人才甚至退休人士在台尋職的規定。

2. 縮短永居年限：大幅減少外國人才申請永久居留（APRC）所需的年限，讓優秀人才更快落地生根。

3. 完善生活保障：將照顧範圍從個人的職涯發展，延伸到家庭移民，甚至是退休後的社會保障。

4. 優化稅務優惠：延續並優化相關租稅優惠，降低外國人才在台的生活與工作成本。

詹方冠強調，除了法律條文外，政府更提供實際的實體配套支持，目前Talent Taiwan北中南辦公室服務範圍包括協助解決住宿、金融、資金、子女教育等生活問題；希望透過法制面的完善與實際的生活服務，讓國外人才在台灣能安心工作、愉快生活，共同打造台灣成為國內外人才都感到友善的環境。

