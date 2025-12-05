支付寶大當機！ 「付款後訂單消失」網傻眼罵爆

大陸最重要支付系統「支付寶」，昨（4）日晚間出現大當機，讓許多網友罵聲一片，各大合作平台客服都被投訴電話塞爆。

大陸網購付款系統「支付寶」，昨（4）日晚間出現「大當機」，許多人發現付款後訂單消失，或是明明付款了，卻顯示為未付款，或變成重複扣款，支付寶方面證實，收到了上萬名顧客申訴，客服塞爆，支付寶也被罵到爆。（葉柏毅報導）

許多大陸網友表示，大概在4日晚間8點半左右，淘寶系統發生大當機，許多用戶用支付寶付款，回到淘寶一看，卻顯示沒有訂單，有些人甚至被重複扣款或顯示待付款，也無法取消訂單。據大陸媒體報導，有上萬人打電話到淘寶反映，客服幾乎癱瘓。

淘寶坦承出現付款機制出現技術問題，正加緊處理中。事實上，不僅僅是淘寶，凡是與支付寶合作的購物平台，包括大陸最大二手交易平台「閒魚」，以及線上採購平台1688，以及訂餐平台「餓了麼」等，也都同步發生大當機，同樣出現用支付寶扣款卻出問題，讓網友上網大罵。

據瞭解，這場當機大約在晚間10點，陸續恢復正常，似乎是「阿里巴巴程序員基本全員出動」。網友懷疑可能是伺服器或系統出現bug，也有人說阿里巴巴近期大裁員，結果「裁到大動脈」。