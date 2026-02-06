１支僅10元！「這款藍筆」CP值超高被網友推爆：便宜又好寫、整盒整盒買

無論是學生族群或上班族，都需要一支書寫流暢、價格親民的筆來應付日常書寫需求。近日，一名網友在社群平台分享一款高CP值藍筆，它不只價格便宜，書寫品質也相當優異，讓許多人直呼「這款便宜又好用」。

平價藍筆推薦

一名網友在Threads平台發文分享一款「CP值高到爆的藍筆」，並直言這支筆「好寫好拿又便宜」。該網友也強調，這支筆價格相當親民，因此就算不小心遺失也不會感到心疼，「這沒人能反駁吧？」

OB原子筆介紹與價格

從原PO分享的照片可以看出，這筆是「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，型號為200A，有藍色、紅色、黑色３種選擇，官方售價為每支15元，但在一般文具店購買只需要11元、部分網購平台甚至只要10元，價格相當實惠，製造商也特別強調這款筆具有「不漏水」「不刮紙」「書寫流利」等特點。

廣告 廣告

OB原子筆優缺點、使用心得

文章發布後，引起眾多討論，許多網友分享自己的使用經驗，「真的，我剛念國中的兒子也愛這筆！還說這種摔斷水比較不心疼」「我都直接買整盒」「補習班、宮廟的最愛」「OB200A藍色讚死！文具公司店員路過」「超好寫、順滑、經濟實惠款」「推，便宜又好寫，CP值超高」「更棒的是～可以替換筆芯」。然而也有人指出，「好用是好用，但有時會漏水沾手」「好寫，但是一摔到就整個不行了」。

網友推薦其他平價好筆

另外，也有部分網友推薦其他類似的平價好筆選項，提供更多選擇參考，「我都是用秘書筆，以前用玉兔、雷諾」「東文也不錯」「SKB的SB2000也很好寫」「秘書牌SB-202，念念不忘的古早味」「10元商店內或是文具店內越便宜的筆越好寫」。

▲OB原子筆有３種顏色可選，分別是藍色、紅色、黑色。（圖片來源：李艾庭 攝）

