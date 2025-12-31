一支全壘打打進港都人心 蘇致榮、黃敬雅力推魔鷹成為高雄榮譽市民

▲從洋將到城市英雄 蘇致榮、黃敬雅力推魔鷹成為高雄榮譽市民。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台鋼雄鷹成軍以來深耕高雄兩年，逐步累積屬於港都的棒球能量，而陣中洋砲魔鷹（Steven Moya）不僅以驚人的全壘打火力屢屢改寫聯盟紀錄，更以高度自律的職業態度與對高雄的情感連結，成為市民心中重要的體育象徵。高雄市議員參選人黃敬雅（前鎮、小港）與蘇致榮（鳳山）於今（30）日透過社群平台聯合發文，正式建請高雄市政府依據《高雄市榮譽市民頒發要點》，研議頒發榮譽市民證書予魔鷹，肯定其對高雄體育發展及城市行銷的卓越貢獻。

運動員出身的蘇致榮表示，魔鷹身為台鋼雄鷹創隊初期的核心洋將，兩年來不僅穩定輸出戰力，更以屢創紀錄的表現帶動高雄棒球風潮。他強調，魔鷹的全壘打不只是冰冷的數據，而是凝聚球迷情感、活絡主場氣氛的重要力量，也顯示職業運動在城市發展、青年培力與運動產業推廣上的關鍵角色。給予榮譽市民身分，正是對專業運動員精神的最高肯定。

黃敬雅則從城市溫度與人文關懷角度指出，魔鷹雖為外籍選手，卻長期投入台灣生活，積極融入在地文化，展現對高雄的高度認同。尤其在球季期間遭逢親人離世的重大打擊時，仍選擇忍痛站上球場、為球隊與城市奮戰，其堅毅精神感動無數市民，也讓高雄看見運動員背後的人性光輝。她認為，高雄應以行動展現港都的包容與溫暖，讓努力付出的國際人才感受到「被城市接住」。

兩人共同提出「提升城市能見度」、「帶動鷹迷觀光與運動經濟」、「深化國際人才歸屬感」三大具體理由，強調高雄歷經多年終於迎來屬於自己的主場職棒隊，魔鷹的故事不僅為球迷帶來感動，也為城市形象加分。期盼市府審慎評估建議，透過榮譽市民的象徵性肯定，展現高雄重視體育、尊重專業、擁抱世界的城市高度，讓這段「城市愛鷹雄」的佳話持續延續。（圖╱記者王苡蘋翻攝）