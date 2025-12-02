一支手機到日韓旅遊 行動支付回饋大集合
冬季出國旅遊旺季到來，帶著手機就能在日韓消費購物。目前國內電子支付服務中，全支付是唯一「日韓通吃」的專營業者，疊加新戶福利後最高回饋達13.5%。街口支付、iPASS MONEY、玉山Wallet都能在日本交易，其中以街口回饋27.5%最高。台新Pay+、LINE Pay、icash Pay則能在韓國購物，優惠最高25%。台灣Pay則由政府帶領前進日韓，筆筆消費給15%福利。
日韓旅遊使用電子支付好處多，像是不用跑銀行換外幣現鈔，只要將支付方案綁定銀行帳戶或信用卡，就能跨境結帳，不怕現金用不完，也不擔心匯率損失。當提著大包小包「戰利品」逛街時，不用掏錢包，拿出手機就能「優雅」完成交易。各業者還提供各種優惠，且免收1.5%海外交易手續費，用戶可以「省上加省」。
「全支付」是唯一「通行日韓」的專營電支方案，不過只限綁定銀行帳戶或以全支付錢包交易。在日本上百萬家PayPay特約通路消費，筆筆都送3.5%全點，綁定國泰世華帳戶額外加贈5%點數，當月註冊新戶再加碼5%，加總回饋率為13.5%。在韓國則能在標有Zero Pay、HIVEX標誌的商家掃碼付款，除了基本的3.5%全點外，國泰世華還加贈10%，疊加後同樣拿13.5%。
到日本血拚還能持街口支付、iPASS MONEY與玉山Wallet結帳，其中街口支付開放綁定台新銀行街口聯名卡或指定銀行帳戶交易，不僅能在PayPay通路消費，街口也自行與唐吉訶德合作提供購物服務，每週登錄成功後最高優惠27.5%。iPASS MONEY官網開放領券，在日本指定通路享額外7%折扣。玉山Wallet綁定熊本熊日圓雙幣卡免收1.5%手續費，再送3.5%刷卡金。
台新Pay+與韓國GLN集團結盟，只要在貼有TOSS、Hana Money或Hana 1Q標誌的店家都可輕鬆交易，綁定台新Richart卡並切換「Pay著刷」，消費可獲3.8%台新Point，同時免付1.5%手續費。
LINE Pay主攻韓國市場，可使用的場域包含美妝店INNISFREE、服飾店TOPTEN、新羅免稅店、樂天購物中心……等，消費即贈5% LINE POINTS，綁定指定信用卡最高加送7%，加上Visa提供的10%點數、單筆消費滿19萬韓元回饋10%點數，合計回饋率衝上30%。
「台灣Pay」積極前進日韓，綁定指定銀行帳戶後，可在貼有TWQR或台灣Pay標誌的通路購物，基本回饋15%；於指定店家單月購滿新台幣3,000元再加碼5%，等於一口氣賺進20%。icash Pay跟著台灣Pay進軍韓國，基本回饋同樣為15%，當月註冊新戶加碼10%，註冊當月消費不限金額都能領到50點OPENPOINT，加計各項好康最高達到25%。
日本、韓國行動支付回饋方案內容，如下表：
