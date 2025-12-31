一支手機暢行雙北！捷運、公車同步支援乘車碼最高享轉乘優惠

新北捷運、公車一月三日起開放乘車碼手機掃碼即可搭乘。（圖：新北交通局提供）

▲新北捷運、公車一月三日起開放乘車碼手機掃碼即可搭乘。（圖：新北交通局提供）

民眾搭捷運、公車自明（一一五）年一月三日起，臺北市與新北市市區公車，以及臺北捷運、新北捷運環狀線，同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」。民眾打開手機電子支付 APP，掃描乘車碼即可輕鬆搭車，通勤、出遊更便利。

交通局運輸管理科長林詩欽說明，首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等五種工具，完成註冊與綁定一支手機即可暢行雙北公共運輸。使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay仍享有捷運、公車雙向轉乘優惠及新北幹線公車優惠，但須於上下車或進出閘門完成掃碼，且前後段使用同一支付工具，優惠才生效。相關回饋金將採「事後回饋」自一一五年三月起逐月回饋至電子支付錢包。

交通局提醒，掃碼成功即代表扣款完成，無須等待推播通知，以免影響上下車動線。另外社會局與交通局同步調整敬老卡及愛心卡，新增「餘點扣盡」機制，當免費點數不足時，系統將自動以點數加儲值金補足差額，讓每一點都能完整使用，同時推動智慧交通與數位服務整合，提升公共運輸便利與效率。