一支手機的三種角色 Galaxy Z TriFold動手體驗

【記者趙筱文／台北報導】過去談到摺疊手機，多半還是在討論「螢幕變大之後能不能更好用」，但當三星把摺疊次數推進到三次，討論的重點其實已經不太一樣了。問題不再只是畫面有多大，而是當一支手機可以在需要時變成平板，甚至具備接近筆電的工作型態，我們還有沒有必要同時帶著這麼多裝置出門？

Galaxy Z TriFold，正是三星嘗試回答這個問題的產品。

第一次把Galaxy Z TriFold完全展開，直覺反應不是「哇，好大」，而是「欸，這樣做事好像真的比較快」。採用左右向內收折的G型三摺設計，讓10吋內頁螢幕在視覺上就像三支6.5吋手機並排，但邊框與摺痕的存在感被控制得相當低調，不會一直提醒你「我正在用一支很前衛的裝置」。

實際使用時，不論是三分割畫面同時回信、改簡報、查資料，或橫向擺放一邊看影片、一邊滑留言，TriFold的尺寸已經跳脫「手機螢幕變大」的範疇，更接近「隨身工作螢幕」。這也是一支會讓人認真思考，是否真的可以把筆電暫時留在包包裡的摺疊手機。

三摺結構最容易讓人擔心的，其實不是螢幕，而是轉軸能不能長期撐得住。Galaxy Z TriFold採用新一代的Armor FlexHinge轉軸設計，實際開闔時的阻尼感明顯經過調校，不會有卡點或段落感，三片螢幕的重量分配也相當平均。

最有感的是摺起來之後的厚度與手感。最薄處僅3.9mm，但拿在手上並不會有「過度輕薄」帶來的不安感，鈦金屬轉軸外罩與Advanced Armor Aluminum機身框架，讓整體結構仍維持旗艦手機該有的穩定度。這不是為了刷新規格表的薄，而是要讓用戶「敢天天用、敢放口袋」的薄。

Galaxy Z TriFold完全展開後成為10吋三摺螢幕，可同時開啟多個App進行分割操作，從手機延伸到平板與行動工作螢幕，呈現三摺設計的核心使用情境。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold是首款不需外接螢幕，就能獨立啟用Samsung DeX的手機，這一點在實際體驗中非常加分。展開後直接進入DeX模式，操作邏輯不再只是放大的手機介面，而是更接近桌機：最多可建立四個工作區、單一畫面同時顯示五個App視窗，並支援視窗拖曳與縮放。

若是想要在咖啡廳用藍牙鍵盤與滑鼠編輯簡報、回信、查資料，整個流程順到會忘記自己用的是手機。如果再透過USB-C連接外接螢幕，TriFold甚至能直接變成雙螢幕行動工作站。這也是第一次，DeX不再像工程師才會用的隱藏技能，而是被清楚設計給行動工作者使用。

Galaxy Z TriFold採用新一代Armor FlexHinge轉軸設計，強調開闔時的穩定阻尼與結構耐用度，三片螢幕重量分配平均，讓三摺展開與收折操作更為順暢，也降低日常使用的心理負擔。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold上的Galaxy AI，最大的差別不在功能數量，而在於「螢幕夠大，能一次做完事情」。像是生成式相片編輯，可以把原圖與後製成果並排比對；智慧瀏覽助理在摘要、翻譯網頁時，也能完整呈現上下文，而不是被切碎的資訊卡片。

Gemini Live在TriFold上的體驗同樣更直覺，特別是多模態操作，如對著螢幕畫面、相機畫面直接提問，不必在App之間來回切換。這讓TriFold比起「會聽指令的手機」，更像一個可以被對話、被討論的行動裝置。

Galaxy Z TriFold展開後可獨立啟用Samsung DeX模式，不需外接螢幕即可進入桌機化介面，支援多視窗與多工作區操作，讓手機在行動情境下也能進行接近筆電的工作流程。趙筱文攝

10吋Dynamic AMOLED 2X螢幕、120Hz更新率、Vision Booster，加在一起的觀影體驗，完全不是傳統手機能比。橫向全開看影片時，畫面連貫、摺痕存在感極低；外螢幕2600尼特、內頁1600尼特的亮度配置，也讓戶外觀看不再需要妥協。

更重要的是，這一切是在「摺起來仍能放入口袋」的前提下完成。Galaxy Z TriFold的價值，不只是擁有一個大螢幕，而是你可以在任何時間、任何地點，把這個大螢幕拿出來，使用無論是追劇、旅途中查資料，或臨時拿給別人看內容，都會默默加分。

Galaxy Z TriFold展開後的大螢幕，讓Galaxy AI的對話、搜尋與摘要結果能完整呈現。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold完全展開後進入全螢幕狀態，10吋三摺螢幕提供接近平板的顯示空間，無論瀏覽內容或進行多工操作，都能更完整呈現畫面資訊。趙筱文攝

從實際動手體驗來看，Galaxy Z TriFold並不是一支需要「小心翼翼供著」的概念型手機，而是一台技術已經成熟被設計成可以天天使用的三摺裝置。左右向內的摺疊結構，讓10吋大螢幕在展開時有足夠的工作與娛樂空間，收起來又能回到口袋尺寸；而在收折順序上，系統也做了貼心設計，必須先將左側螢幕摺入、再收右側，若操作錯誤，裝置會即時跳出畫面提示並發出警報聲提醒，避免誤折對螢幕造成負擔，降低三摺機在日常使用上的心理門檻。

整體而言，Galaxy Z TriFold不只是把「螢幕變多」這件事做到極致，而是試著讓三摺設計真正融入使用習慣。當手機可以在工作、創作與娛樂之間自由切換，又不需要多帶一台筆電或平板，三摺的價值才算成立。這或許不是人人都需要的手機，但對高度行動、多工需求的使用者來說，三星已經替「下一步的行動裝置形態」先走了一步。

折起狀態下仍保有完整的外螢幕使用體驗，6.5吋硬式螢幕可獨立操作，讓日常瀏覽、回訊與查資料不必每次都展開大螢幕。趙筱文攝

在收折順序錯誤時，系統會即時跳出畫面提示並搭配震動提醒。趙筱文攝

就算是直式短影音，Galaxy Z TriFold在全展開狀態下仍能保有足夠的顯示畫面。趙筱文攝

從側邊角度看，Galaxy Z TriFold收折後的厚度控制相當到位，三摺結構下仍維持俐落線條，單手握持不會有過度厚重的負擔感。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold採G型三摺疊結構設計，收折後機身線條俐落，厚度控制仍維持旗艦水準。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold在三摺全開狀態下進行拍照，大螢幕取景讓構圖與畫面細節一眼掌握，實際拍攝時更容易調整角度與畫面比例。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold在折起狀態下，可直接透過外螢幕進行拍照取景。趙筱文攝

Galaxy Z TriFold延續Galaxy系列2億畫素主鏡頭與1,200萬畫素超廣角配置。趙筱文攝

