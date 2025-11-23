一支手機走遍南投！台中通APP推廣破萬人 多項好禮等你抽

南投縣政府11月在日月潭紅茶文化季設置「數位生活推廣站」，民眾排隊等待挑戰「幸運轉盤」活動。（南投縣政府提供）

南投縣政府11月在日月潭紅茶文化季、名間藝術生活節及車埕地礦市集設置「數位生活推廣站」，以互動活動帶動「台中通APP」與「南投生活專區」使用熱度，串起台中與南投智慧生活。活動於22日在車埕完結，3場共吸引逾萬人次參與，民眾透過現場體驗迅速掌握交通、旅遊、優惠查詢等多元功能，大幅提升APP使用率，讓數位服務真正走進日常生活。

推廣站以「好拍、好玩、好康」三大亮點打造沉浸式體驗，民眾下載註冊後即可挑戰幸運轉盤，獲得結合南投特色與數位服務的限定紀念品；搭配現場任務更有機會抽中「漢來日月行館住宿券」等大獎，活動熱度屢創高點。不少民眾在工作人員協助下首次操作APP後驚呼便利，「原來南投生活專區功能這麼齊全！」

本次推廣跨域走入日月潭、名間與車埕三大場域，讓不同年齡層民眾以遊戲化方式理解APP操作，將原本抽象的「數位政策」轉化為「用得到、看得見」的生活工具。活動期間，以交通查詢、旅遊資訊與特約店家優惠詢問度最高，不僅吸引新用戶，也帶動舊用戶回流。

南投計畫處長邱紹偉表示，此次推廣行動讓智慧服務真正落地，成功融入旅遊、購物與消費等多元情境。未來南投生活專區將持續擴充功能，朝「一支手機走遍南投」的便民生活模式前進，讓縣民體驗更直覺、更貼心的數位服務。

此外，縣府加碼推出「買好禮、拍好照」線上抽獎，即日起至12月5日，只要透過台中通APP查詢並消費南投特約店家、上傳照片即可參加抽獎，有機會將 Nintendo Switch 2 與多項3C好禮帶回家；得獎名單將於12月10日公布，歡迎踴躍參加，輕鬆把智慧生活帶回家。

