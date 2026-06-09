一支扶手也送到金山！他把輔具店開上路，適配、安裝、衛教送到家

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第1次幫長輩買輔具，家屬最怕買錯、不會裝、沒人教。陳達立推動「到宅屋泊配」，讓輔具買賣從相談開始，並把適配、衛教與維修送到家，讓照顧不必從慌張開始。

當外送、居家醫療、到宅服務愈來愈普及，輔具能不能也送進家門？

一支扶手，也能開車送進家門

一位住在金山的90歲老奶奶，因行動愈來愈不便，上下床需要扶手協助。60多歲的兒子想替她購買，卻不知道該怎麼安裝。偏偏扶手體積小、利潤薄，許多廠商不願專程送到金山，更遑論協助到宅組裝。

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最後，明陽來村接下了這個案子。團隊先和老奶奶及兒子視訊通話，確認使用需求，再開著貼有「行動輔具店」字樣的箱型車，從北投總店出發前往金山。這趟不只是送上一支扶手，還協助安裝、現場說明使用注意事項，連後續維修服務一併承接下來。

從營運角度看，這樣的案子成本高、利潤薄，未必划算。但明陽來村看到的是：雖然是一個看似微小的需求，卻攸關老奶奶每天能否安全起身、安心下床。

把輔具店開上路、把服務送進家門，這個看似「不太理性」的決定，來自明陽來村第2代接班人陳達立。

明陽來村有「行動輔具店」的服務，開車把輔具送到家，並協助民眾適配、衛教、完成最合適的購買。圖片來源 / 卓杜信攝

第2代接班，從搬貨走進照顧現場

明陽來村原本名為「明陽」，是陳達立的父親在1978年創立的街邊輔具店，位在台北榮總斜對面、國立台北護理健康大學旁邊，是台灣早期少數開在街邊、直接服務民眾的輔具店。

陳達立大學畢業後，23歲回家接手，當時明陽已經營運17年，累積一定口碑，也在市場上站穩腳步。但對第2代而言，這既是基礎，也是壓力。「要如何做出一番成績，得到父親的肯定，才是難題，」他說。

陳達立永遠記得廠商嗆他：「大學畢業又怎麼樣？不也是要回來搬東西？」他苦笑，這一行，從來不是單純買賣與產品交付，要服務案家，就得學會趴在地上修氣墊床；每戶家庭的居家環境不同，遇到蚊蟲、蟑螂的狀況也不罕見。

由於工作遠比想像中辛苦，更何況走進輔具店的客人，多半不是帶著愉快的心情而來。有些家庭急著安排長輩出院返家，有些人第1次面對失能照顧，大家焦慮又不安，口氣通常不是太友善，這些負面情緒都會落到第一線服務者的身上。再加上自己的孩子陸續出生，工作與家庭壓力同時襲來，接手第10年，他出現嚴重的工作倦怠。

明陽來村第2代接班人陳達立，把街邊輔具店做成小型照顧支援網。圖片來源 / 卓杜信攝

把輔具店變成小村落，長出照顧支援網

為了提醒自己接班的責任，找回繼續走下去的力量，陳達立將母親「來春」的名字放入店名，並把「春」改成「村」。「我期許輔具供應服務不只是買賣，而能像一座小村落，在村民遇到難題時彼此伸出援手，」他說。

「明陽來村」因此誕生，他也真的把街邊輔具店做成一個分工明確的小型照顧支援網。除了輔具賣場，還陸續成立電動輪椅適配部門、維修部門等，並延攬維修技師、物理治療師、社工人員、輔具諮商師，提供一條龍服務。

在明陽來村，服務包括輔具租賃、維修、遠距諮詢、補助代辦代墊、無障礙住宅改造，也能把輔具適配與維修送到家中。若長輩即將出院，團隊會在出院前把輔具送到病房，讓使用者先試用、熟悉操作，回家後銜接照顧，不必從零開始。

像點餐一樣談需求、選輔具，先找出真正需求

陳達立還找來兒子的畫畫老師、「黑田設計」創辦人兼負責人林長榮，協助他把腦中的服務想像，轉化成一套有趣的圖像設計。

從招牌、官網、宣傳單到內容詳盡的輔具目錄，他不只重新整理品牌視覺，也把服務理念設計成「長照居久屋」：像走進居酒屋看菜單一樣，民眾不必自己做料理，也不必懂得哪道菜該配哪支酒，只要說出需求，自然有人協助搭配。

「家屬不必自己摸索每一項輔具與流程，只要像點餐一樣提出需求，由我們協助整合選項，找出最適合的輔具服務。這就是『相談』的概念，」陳達立說。

他觀察，許多家屬第1次面對輔具和居家照顧，心中充滿茫然，最常問的就是：「告訴我買什麼就好？」、「政府可以補助多少錢？」

但陳達立強調，買輔具之前，更重要的是先靜下心來，認識家人的身體發生什麼改變、照顧時可能會在哪裡卡住。所謂「相談」，就是先找出真正的痛點與需求，降低家屬焦慮，也讓買回家的輔具真正適合使用者。

明陽來村的服務理念是「長照居久屋」，民眾只要說出需求，自然有人協助搭配。圖片來源 / 卓杜信攝

一台行動輔具車，把服務送進全台角落

2025年底，陳達立重新整合流程，推出「到宅屋泊配」，讓行動輔具店的服務模式更完整成形。「背後的原因，是因為將在2031年碰上都更！」陳達立說，團隊在地服務將近半個世紀，過去最大的優勢是店址位在大醫院附近。面對都更，他必須思考，即使店面不在原址，服務仍可以擴散。

於是，有需求者可以透過LINE視訊，和明陽來村進行「遠距相談」。由團隊掌握使用者狀況、居家環境、預算與補助條件，釐清需求、縮小選項後，再開著行動輔具車到府，讓民眾試用與選購。這對行動不便、出門一趟並不容易的人來說，流程更友善，也更有效率，最快2～3天就能買到符合需求的產品。

因為前端先做了「遠距相談」，行動輔具車每出車1趟，完成適配和購買的比例可達9成。團隊曾開車到金山、萬里、三芝、烏來、坪林，最遠還把輔具送到台南。原本一週只有2～3單的到宅服務，現在1個月可以破百單。

雖然明陽來村主要服務範圍以北北基桃為主，為了服務其他縣市，陳達立進一步發展「台灣輔遍達」模式，串聯信任的同業夥伴，讓客人購買輔具後，也能在居住地附近取得衛教、維修與後續支援。

「以前我不太會推銷，現在我想讓大家知道，當我的客人是幸福的，」陳達立說。

輔具不是規格對就好，而是生活適配

陳達立的高中同學王克聖，近年也加入明陽來村團隊，成為「到宅屋泊配」的衛教員之一。他印象最深的是一名65歲中風女性，平時需使用輪椅行動，近期因想添購帶輪便器椅而聯絡他們。經過遠距相談，他開車載著2台便器椅到宅，讓對方實際試用。

「我到現場很訝異，因為這位太太家裡已經有3張便器椅了，」王克聖說。

原來她和照顧服務員都覺得原有便器椅不夠順手：有的座墊太硬，有的靠背太硬，有的則是便盆抽取不便。最後她買了一張新的便器椅，「她說，雖然不是她心中最完美的，但比之前更合適了，」王克聖說，輔具不是規格符合就好，要兼顧使用者的身體感受、照顧者的操作習慣，以及家中實際情境。

對第1次照顧家人的家庭來說，輔具不只是商品，而是出院返家後能不能安全生活的支撐。陳達立把輔具店開上路，也把服務送進家門，正是在回應這份需要。

（本文諮詢專家：明陽來村負責人陳達立）

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