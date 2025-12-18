支持不副署才能踩煞車 戴瑋珊點名新版財劃法恐讓福利全打折

248251218a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員戴瑋珊昨17日透過社群平台，針對行政院決定不副署立法院通過的新版財政收支劃分法公開表態。戴瑋珊指出，不副署並非對立，而是為國家踩下關鍵煞車，避免中央財政遭到掏空，讓國家級政策無法持續推動，進而影響全民生活與整體安全。

戴瑋珊表示，外界常誤以為新版財劃法只是把同樣一筆錢，從中央交給地方使用，但實情並非如此。一旦中央可運用資源大幅縮水，從社會福利到國防建設都會受到連鎖衝擊，影響層面涵蓋全民，小至日常補助，大至國家安全根基。

戴瑋珊直言，地方政府取得資源後，未必會全數投入原本應優先處理的公共事務，實務上常見資金被挪作政策買票或綁樁用途，例如辦理摸彩活動，或對特定友好團體提供補助，長期下來恐讓公共資源失去應有方向。

戴瑋珊進一步指出，從前總統蔡英文到總統賴清德，過去近10年間中央持續投入國防建設、縮小城鄉差距，也推動減輕青年負擔的租屋補貼與育兒補助，同時加碼長照資源。新版財劃法一旦上路，這些政策不是取消，就是被迫縮水，受影響族群遍及各年齡層。

戴瑋珊以新北市非營利幼兒園為例指出，近年中央補助新北興建10座非營利幼兒園，總經費高達7億4746萬元，其中新月旗艦型非營利幼兒園更是她首次當選議員後，便持續爭取的重要建設，但日前她出席新北4間非營利幼兒園聯合開幕活動時，市長侯友宜開心剪綵，然而相關新聞稿卻未提及教育部挹注近半經費的關鍵角色。

戴瑋珊強調，若沒有中央資源挹注，地方根本無法長期提供平價且穩定的托育服務，這正突顯中央與地方分工合作的重要性。她最後表示，行政院選擇不副署，等同延續既有年度計畫，中央對各項福利與建設的承諾得以持續兌現，守住中央財政彈性，確保國家政策穩定推進，才是保障國家與人民權益的最佳做法。

照片來源：新北市議員戴瑋珊臉書翻攝

