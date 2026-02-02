支持不在籍投票嗎？最新網路投票6萬人意見曝光

民眾黨力推「公投綁大選」、「不在籍投票（國內移轉投票）」，內政部則認為不在籍投票作業高度複雜，易造成選務混亂。而根據入口網站《Yahoo奇摩新聞》一份5.9萬人參與、以相關話題為題的最新網路投票顯示，有54.9%的參與者表示同意不在籍投票。

立院內政委員會、司法法制委員會1月28日聯席審查中選會委員提名名單，國民黨立委牛煦庭詢問，若立院修法讓不在籍投票限於「國內移轉投票」，是否會忠實執行？中選會主委被提名人游盈隆直言「當然」，近期得到許多資訊，讓自己感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣應該努力的方向。

但游盈隆也強調，不能脫離現實，若回到台灣國家選舉制度深入去看，會發現不在籍投票牽涉非常複雜選舉工程，「尤其九合一地方選舉裡，實施不在籍投票，就現階段來講肯定是災難」，因中選會已經提出，若在九合一地方選舉辦不在籍投票，將造成將近9000種不同選票，「大家喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵」。

《Yahoo奇摩新聞》1月30日起以「你是否同意不在籍投票？」為題發起網路投票，本次投票共計有「你是否同意不在籍投票？」與「若立法院通過不在籍投票，你是否同意在2026九合一選舉實施？」等2題，統計時間為1月30日起至2月3日止。

而截至今（2）日下午5點，有高達5.9萬人參與投票，其中在問題1「你是否同意不在籍投票？」中，有54.9%的參與者表示同意，其中33.5%非常同意，21.4%還算同意；26.1%不同意，其中14.9%完全不同意、11.2%不太同意。問題2「若立法院通過不在籍投票，你是否同意在2026九合一選舉實施？」方面，53.5%參與者同意（31.8%非常同意、21.7%還算同意），25.8%不同意（15.2%完全不同意、10.6%不太同意）。

