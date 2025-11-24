支持修法保障陸配參政權 張善政：沒道理對他們有不同待遇

國民黨立院黨團擬修正《國籍法》保障陸配參政權，對此，桃園市長張善政今（24）日明確表態支持，並批評中央以國籍法限制陸配資格在法律上有問題。張善政強調，我國相關法規從來沒有出現「中華人民共和國」字眼，基於尊重人權精神，讓陸配有機會盡早參政是好事，他也樂見陸配取得身分證從6年縮短到4年。

桃園市長張善政。（圖／桃園市府）

張善政指出，在推動修正《國籍法》時要考慮憲法還有兩岸人民關係條例的基本精神。他特別提醒，在我國相關法規裡面，從來沒有出現過「中華人民共和國」這幾個字，中央一直拿《國籍法》來講一些資格的問題，他認為在法律上是有問題的。

廣告 廣告

國民黨團擬修法捍衛陸配參政權。（圖／國民黨團）

面對陸配參政，張善政則表示，基於尊重人權的精神，當然是能夠儘早讓陸配能有機會參政，這是好事情。

另外，陸配取得身分證從6年縮短到與一般外國人相同4年的修法方向，張善政也表示樂見其成。他重申要尊重人權，陸配在台灣生活這麼久，就是把台灣當作他的家，沒有道理對他們有不同的待遇。

延伸閱讀

主席高峰會談「藍白合」 盧秀燕：為國家帶來新契機

玉澤演台中拍戲遭騷擾！首發Threads中文警告：別偷拍我

2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」