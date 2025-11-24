支持偏鄉教育 東森幼幼幸福守護5號車啟程

幼幼基金會集合捐款人的愛心，送給陪讀班一輛新車。（圖／東森新聞）





桃園復興鄉砂崙子陪讀班，鄰近拉拉山，物資補給困難，載送孩子們的交通車是輛車齡超過20年的老車，而且常常拋錨。幼幼基金會集合捐款人的愛心，送給陪讀班一輛新車，希望縮短城鄉差距，讓孩子們安心學習。

泰雅族孩子用舞蹈跳出最真誠的感謝，他們來自「遠得要命」的桃園復興鄉砂崙子陪讀班，在幼幼基金會的支持下，陪讀班終於汰換了車齡超過20年的老車，接送孩子也更放心了。

砂崙子陪讀班學生Yuki：「我滿喜歡這輛車的，感覺很好，謝謝叔叔阿姨給我們的新車。」

這一台新車其實在10月底已經上路，在感恩節前夕，台灣綠色方舟協會帶著孩子們來台北表達感謝。主持人何戎：「幼幼基金會，他們捐贈了一台非常棒的交通車。」

新車鑰匙交給砂崙子陪讀班，期許孩子們在老師的陪伴下，繼續安心向前。幼幼基金會執行長黃慧婷：「這不只是一台車，而是有滿滿的愛，我們希望這一台車可以縮短城鄉差距，而且孩子們在學習上面，路程也可以更順遂，成績更好。」

8月底的一個下雨天，幼幼基金會夥伴來到砂崙子參訪，台北到桃園80公里車程花了2個半小時，因為山路蜿蜒一路顛簸，幾乎是前不著村、後不著店。陪讀班老師告訴幼幼基金會，這裡是連宅配都只能一周來一次的偏鄉，因此物資補給相當不便，而路況不好，讓他們的20年老車常常拋錨。

台灣綠色方舟全人關懷協會創辦人黃慧君：「復興鄉偏鄉真的沒有車，就像沒有腳，在老車報銷的過程當中，我們就跟東森幼幼連上，對我們來說，這是個很重要的及時雨，而且是對整個陪讀班來講很大很大很大的鼓勵，尤其是耶誕節快到，對孩子來說也是很大的耶誕禮物。」

這是東森幼幼支持偏鄉教育的第5號交通車，幼幼會繼續努力，讓每一份支持都能確實抵達最需要的孩子身邊。

