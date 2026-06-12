「支持先凍再廢監察院！」羅智強揭監委「辦案奇談」：民進黨嘴巴喊廢，身體卻愛用權位
總統府日前公布29名監委名單，台北市長蔣萬安喊話該廢除監察院。對此，國民黨立委羅智強在臉書發文表示，支持蔣萬安否決人事、先凍再廢監察院展現憲政高度的倡議，現在就是國家啟動憲政改革的憲政時刻。
羅智強表示，2年前就曾主張否決人事、先凍再廢監察院，現在再次要求民進黨不要打假球，兌現自己過去廢除監察院的承諾。
羅智強批評，這6年來在民進黨執政下的台灣，有2大民主憲政毒瘤，一個是檢調的選擇性辦案，只辦在野護航執政，另一個是淪為執政打手的監察院。監察權在修憲後被扭曲，被總統提名的監委，為了報恩總統護航執政黨，這是人性，也是制度問題，更是執政者的濫權。
羅智強回顧，過去檢察官在辦民進黨前立委段宜康的「曲棍球案」時，監委高涌誠就曾因施壓辦案不成，竟2度彈劾檢察官；行政院前發言人陳宗彥涉性招待、關說違失，在輿論沸騰，監委卻以壓倒性票數反對彈劾；監察院前院長陳菊的愛將陳啟昱涉光電弊案，政府早就接獲檢舉，但監察院從來不查；監察院前秘書長李俊俋用公務車載愛犬去美容、多名監委不當使用公務車，監察院也都裝瞎不敢辦。
羅智強表示，日前監委硬要重啟已被台大審定結案的新竹市前市長林智堅論文抄襲案，放著其他人民冤屈不管，只想著幫綠營政治人物翻案、侵害大學自治的作法，監察院真的還有把人民放在眼裡嗎？
羅智強質疑，光電貪腐、國營事業弊案疑雲、民進黨新潮流大老吳乃仁拘提不到，這些司法重大問題，監察院監察了誰？公部門高官霸凌、個資流出重大事件、政府錢亂花，監察院發揮了什麼功能？對這次的監委人事提名，羅智強表示會全部投下不同意票，這不是人選的問題，而是憲政制度、以及執政者濫權失能的問題。
羅智強表示，在修憲完成廢除監察院之前，除了目前仍有功能的審計、財產申報、政治獻金申報等相關職能仍應繼續運作。至於其他已淪為護航的權力，應從現在開始凍結，在完成廢除監察院的修憲複決之前，即先實質廢除監察院。
羅智強認為，現在的監察院和監委的表現，已經向人民證明他們對國家沒有幫助，只對執政者有好處。請民進黨別再嘴巴喊廢監察院，身體卻很誠實愛用監察院權位，與在野黨一起支持凍廢監察院。
羅智強喊話，希望民眾一起關注，現行制度若不改革、無法消滅肥貓，不僅對不起台灣人民，也對不起設計五權憲法的國父孫中山。
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