支持勞工育嬰留停以「日」請 小企業雇主千元獎勵金這樣領

〔記者李靚慧／台北報導〕受雇勞工需要申請育嬰留職停薪，自115年起可以「日」為單位申請彈性育嬰假，各項配套法規修訂陸續公告，勞動部10日發布「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」，針對非公立學校、政府機關及國營事業，僱用勞工未滿30人的小企業雇主，若1名勞工申請「1日」育嬰留職停薪，政府將補助雇主1,000元，自115年1月1日生效，相關實施細節正式公告。

為推動《育嬰留停照顧彈性化》，勞動部針對現行育嬰留職停薪方案，從勞工在小孩3歲前，可以申請2年育嬰留職停薪，其中6個月政府提供8成薪補貼，為增加彈性，新制讓勞工在原請領育嬰留職停薪津貼的期間、最多有30日，可選擇「以日為單位」提出申請，父母「以日請」合計最多可有60日，申請期間同樣可獲得8成薪資補貼。

近日相關彈性化的實施細節、配套措施陸續公告。根據勞動部10日發布「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」，針對僱用勞工在30人以下的事業單位，雇主可領取育嬰留停以「日」請的千元獎勵金，僱用勞工人數的認定，將以勞保局作業系統資料，依據受僱勞工申請育嬰留職停薪起始日的「當月」，該公司參加就業保險的人數為準。

若符合僱用勞工在30人以下的資格，勞工又在30日的限額內，每次以日為單位申請，請完以日為單位的育嬰留職停薪後，雇主即可領取獎勵金。至於獎勵金的發放基準，是按申請以日為單位育嬰留職停薪的勞工人數，「每人每日」發給1000元，每位勞工每1子女合計最高發給30日。

雇主要領取獎勵，必須是僱用的勞工在育嬰留職停薪期間，有依就業保險法領取育嬰留職停薪津貼，或繼續參加勞工保險及就業保險，雇主須至勞保局建置的線上系統登錄金融機構或郵局帳戶資料。由於獎勵金由勞動部公務預算支應，將在115年度預算完成審議程序後動支，將按季在次月底前撥款。

因應「育嬰留職停薪照顧彈性化新制」1月1日即將上路，勞動部近日舉辦「育嬰留職停薪照顧彈性化新制宣導說明會」，提醒除了「育嬰留職停薪以日申請」，還有「家庭照顧假以小時計」，包括家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

