支持半導體赴美挨批「德公移山」 府方：把護國神山變一整串護國山脈

總統府發言人郭雅慧今（5日）強調，台積電等半導體企業關鍵技術、決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。

總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪提及，支持半導體產業到美國投資，願助美製造全球40～50％的晶片，被在野黨批「德公移山」、掏空台灣。總統府發言人郭雅慧今（5）受訪強調，台積電等半導體企業關鍵技術、決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題，是要讓全世界跟台灣綁得更緊，「把一座護國神山，變成一整串的護國山脈」。

美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣協助下，製造全球40～50％的半導體晶片。賴總統接受《紐約時報》視訊專訪表示，川普總統希望台灣半導體產業或相關協力廠商能到美國投資，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化」，「川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助」。

郭雅慧今指出，總統在接受《紐約時報》專訪提到，美國在半導體投資40～50％這一塊，外界的說法有一些扭曲。她還原賴總統專訪說法指出，所謂的40～50％並非單指台灣的投資，還包括日本、南韓，以及美國的本土企業，大家一起合作。至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策他們後續的進行。

郭雅慧說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近各國的訂單。最關鍵的點是，台積電或半導體企業的關鍵技術、決策總部都留在台灣，因此沒有掏空台灣的問題。她強調，台灣的國力一直都在，根留台灣；是要讓全世界跟台灣綁得更緊，「把一座護國神山，變成一整串的護國山脈」。